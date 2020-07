Ascolti tv 28 luglio 2020: Temptation Island è inarrestabile

Trionfa anche questa settimana Temptation Island 2020. Gli ascolti tv di martedì 28 luglio 2020 vedono protagonista della prima serata il reality delle tentazioni. La penultima puntata ha visto al centro della scena nuovi colpi di scena. In particolare, a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori ci hanno pensato le tre coppie rimaste in gioco: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, Anna e Andrea. La serata ha preso inizio con il falò di confronto anticipato di Antonio e Annamaria. Per loro è arrivato il lieto fine e ora bisognerà attendere qualche giorno per scoprire cosa accadrà alle altre tre coppie. Scendendo nel dettaglio, il reality si conferma il programma più visto della prima serata con la presenza di ben 3.711.000 di telespettatori e uno share del 24%. Un grande successo per la trasmissione di Maria De Filippi, che la scorsa settimana registrava il 23,7% di share.

Ascolti tv martedì 28 luglio 2020: Temptation Island continua a conquistare la prima serata, i dati delle soap opera su Canale 5

In attesa dell’ultima puntata, in onda il prossimo giovedì 30 luglio, il penultimo appuntamento di Temptation Island non ha potuto non conquistare una bella porzione di pubblico di fronte al piccolo schermo. Dall’altra parte, su Rai 1, la replica della fiction Sorelle ha intrattenuto 1.746.000 di telespettatori pari al 9.4% di share. Buoni risultati li ottengono le soap in onda nel pomeriggio su Canale 5. In particolare, Beautiful ha intrattenuto 2.500.000 di telespettatori (17.8%), Una Vita 2.330.000 di telespettatori (17.8%), Daydreamer – Le Ali del Sogno 2.430.000 di telespettatori (21%) e la replica de Il Segreto 1.487.000 di telespettatori (15.6%). Nell’access prime time vediamo, invece, la rete Rai con Techetechetè conquistare la presenza di 3.592.000 di telespettatori, con il 18,3%. Canale 5, con Paperissima Sprint, ha intrattenuto martedì 28 luglio 2020 2.917.000 di telespettatori con uno share del 14.8%.

Preserale Ascolti tv martedì 28 luglio: Reazione a Catena vs The Wall

Nel preserale di martedì 28 luglio vediamo trionfare Reazione a Catena su Rai 1 contro The Wall su Canale 5. Scendendo nel dettaglio: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.329.000 di telespettatori con uno share del 21.8%, mentre Reazione a Catena è intrattenuto 3.568.000 di telespettatori con il 26%. Dall’altra parte, la replica di The Wall – I Protagonisti ha interessato 1.112.000 spettatori (11%) e The Wall 1.619.000 di telespettatori (12.4%).