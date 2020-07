Anticipazioni ultima puntata Temptation Island: falò di Antonella e Pietro

L’ultima puntata di Temptation Island 2020 si preannuncia abbastanza scoppiettante! In particolare, assisteremo al falò di confronto di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ovviamente il pubblico di Canale 5 scoprirà anche cosa accadrà tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, Anna e Andrea. Ma prima di ciò, ci ritroveremo ad assistere al momento finale di Antonella e Pietro. Cosa deciderà di fare questa coppia nel corso dell’ultima puntata? Abbiamo visto iniziare questo percorso in modo abbastanza tranquillo. Con il passare del tempo, alcune dichiarazioni di Pietro hanno lasciato senza parole Antonella. La showgirl italiana è rimasta molto male di fronte a determinate affermazioni del fidanzato, tanto che è giunta al falò di confronto finale abbastanza turbata. Le parole spese da Delle Piane hanno colpito la Elia nel profondo! Dall’altra parte, Antonella ha infastidito Pietro attraverso alcuni atteggiamenti e confessioni sull’ex fidanzato Fabiano. Ed ecco che è arrivato il momento per entrambi di prendere l’importante scelta: lasciare il reality come una coppia oppure separati. Ma sono molti altri i colpi di scena a cui assisteremo, che riguardano le altre due coppie.

Temptation Island 2020 ultima puntata anticipazioni: il falò di confronto di Antonella e Pietro

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island 2020 vedono al centro della scena il falò di confronto di Antonella e Pietro. Vedremo i due prendere una decisione sulla loro storia d’amore. Oltre loro, anche Lorenzo e Manila dovranno avere il loro confronto. Molto atteso è il falò finale tra Andrea e Anna. L’atteggiamento di quest’ultima ha lasciato un po’ perplessi i telespettatori, che nei suoi riguardi condividono solo commenti negativi sui social. Dopo il lieto fine di Antonio e Annamaria cosa accadrà a queste tre coppie? Il falò di confronto tra Antonella e Pietro non proseguirà bene, anzi. La Elia non riuscirà a trattenere la rabbia.

Ultima puntata Temptation Island anticipazioni: Bisciglia annuncia innumerevoli colpi di scena

Tra due giorni potremo assistere alla sesta e ultima puntata di Temptation Island, in onda precisamente questo giovedì 30 luglio. Filippo Bisciglia ci anticipa che ci ritroveremo di fronte a innumerevoli colpi di scena. Dalle prime immagini è possibile vedere Antonella Elia davvero furiosa e non solo. Infatti, è stato impossibile non notare le lacrime di Lorenzo. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà! Inoltre, secondo le prime anticipazioni, assisteremo ai racconti delle sei coppie un mese dopo la loro esperienza.