Andrea e Anna, soldi e regali. Bisciglia: “Come si è arrivati a questo?”

La storia di Andrea e Anna a Temptation Island è stata messa davvero a dura prova. Il pubblico è completamente schierato dalla parte del giovane 27enne, tanto che sono diversi i commenti negativi riservati alla parrucchiera. A infuriarsi contro la 37enne è anche Lorenzo Amoruso, che sostiene il suo compagno di avventura in questo viaggio dei sentimenti. In particolare, l’ex calciatore dimostra di essere abbastanza infastidito dal modo di fare di Anna, la quale ha messo in atto un preciso piano per toccare nel profondo Andrea. Al fine di ottenere il suo obbiettivo, ovvero quello di allargare la famiglia con il 27enne, la donna si è avvicinata al tentatore Carlo. Andrea non appare solo geloso dalle varie situazioni che si vanno a creare tra il single e la sua fidanzata, ma è anche abbastanza deluso dal comportamento di quest’ultima. Aver scelto di farlo soffrire pur di ottenere il suo obbiettivo, è un fattore che Andrea non può accettare. Non solo, nella puntata di questa sera è possibile vedere Anna lamentarsi di alcuni dettagli che mandano in tilt non solo il 27enne, ma anche Amoruso e Filippo Bisciglia.

Andrea e Anna a Temptation Island, si parla di mantenimento e soldi: Filippo Bisciglia perplesso

Il comportamento di Anna a Temptation Island sembra non aver convinto nessuno e a dimostrarlo sono i commenti negativi ricevuti durante l’intero percorso. “È una iena questa, è una iena. Ma dove sta l’amore? Questo è amore? Non sa davvero cos’è la vergogna”, urla Lorenzo dopo aver visto un nuovo filmato riguardante la parrucchiera, cercando di far riflettere Andrea. Quest’ultimo appare profondamente rammaricato, soprattutto nel momento in cui ascolta Anna rivelare a Manila e ad alcuni tentatori di essere rimasta delusa quando non ha ricevuto come regalo di Natale una fedina con i brillantini. A questo punto, Andrea confessa di aver, invece, regalato alla fidanzata una pelliccia che aveva un costo di ben 2.500 euro. Il 27enne è sempre più convinto del fatto che la donna sia attaccata solo ai beni materiali. Ciò che, nel frattempo, lamenta Anna è anche il forte legame che il ragazzo ha con il padre, il quale pare non abbia mai approvato questa relazione.

Temptation Island, il pubblico contro Anna: Bisciglia pone una particolare domanda ad Andrea

“Come mai quando siete venuti qui parlavate di amore e ora parlate di mantenimento e soldi?” Questa è la domanda che Filippo Bisciglia pone ad Andrea, dopo l’ennesimo filmato riguardante Anna, durante il quinto e ultimo falò. Ormai sembra proprio che il giovane si stia convincendo del fatto che la fidanzata sia particolarmente interessata al denaro che possiede. Ascoltando questo pensiero, Anna appare rammaricata e fortemente irritata. Nonostante ciò, è felice di vedere Andrea a pezzi e geloso. Il pubblico, intanto, sui social si scaglia duramente contro la 37enne, certo che stia con il 27enne per farsi mantenere.