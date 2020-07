Anna di Temptation Island massacrata: il tranello ad Andrea non è piaciuto

Anna e Andrea a Temptation Island vogliono capire se ha senso o meno investire ancora nel loro amore. Ci sono dieci anni di differenza tra loro, Anna vuole un figlio da Andrea ma lui sente di non essere ancora pronto. Vuole prima realizzarsi professionalmente, non sa se vorrà aspettare ancora un anno o due, ma per il momento il suo è un “no categorico” a matrimonio e figli. Anna si è legata al dito questo “no categorico” e ha deciso di mettere in atto un piano ben architettato per raggiungere il suo scopo, conoscendo il punto debole del fidanzato. Tutti hanno avuto l’impressione che lei voglia un figlio a tutti i costi e sia pronta a tutto, anche a far soffrire il suo fidanzato pur di ottenere ciò che vuole. Ha quindi pianificato di farlo ingelosire. Al falò con Filippo Bisciglia, Andrea ha visto un video della sua fidanzata vicina al tentatore Carlo. Si sono anche chiusi in bagno per un paio di minuti e ovviamente il fidanzato ci è stato male. Il pubblico è stato avvisato che fosse tutto pianificato, e non sarebbe stata la prima volta nel reality show. Soltanto che in questa edizione Anna ha deciso di fare tutto di sua iniziativa, senza la complicità della produzione. Almeno questo è sembrato vedendo la puntata.

Temptation Island, Anna inganna Andrea: disposta davvero a tutto pur di avere un figlio?

Andrea ha reagito davvero male al primo video: “Ha sempre dubitato del mio amore perché vuole un figlio. Così proprio faccio dieci passi indietro”. Tornato nel villaggio, e dopo aver fatto volare qualche sedia, Andrea è stato chiamato nel Pinnettu. Qui ha visto un nuovo video in cui Anna dice alle altre fidanzate di essere un’attrice nata e di saper giocare, sa come fare per ottenere ciò che vuole. Si è legata al dito il “no categorico”, non vuole giocare al fidanzatino e la fidanzatina. Anna sa che Andrea è molto geloso e quindi sa che giocando sulla gelosia riesce a ottenere ciò che vuole. Lei non ha dubbi sul fatto che siano innamorati, metterebbe la mano sul fuoco sul loro amore ma è anche sicura di saper giocare le sue carte. Vuole un figlio ed è pronta a tutto per averlo, a quanto pare. Da queste immagini Andrea ha quindi capito che Anna ha orchestrato tutto per scuoterlo e ne è rimasto particolarmente scosso.

Anna di Temptation Island nella bufera: massacrata nel villaggio e anche su Twitter

Subito è intervenuto Lorenzo Amoruso, per sottolineare il comportamento sbagliato della fidanzata di Andrea perché non ha gradito il voler usare l’inganno per raggiungere il suo scopo. “Una cosa di attaccamento ai soldi, non ho visto rispetto per l’amore che lei decanta tanto”, ha detto il fidanzato di Manila Nazzaro. Non è molto piaciuto il piano di Anna insomma, l’essere consapevole di ferire il suo fidanzato ma essere disposta a farlo ugualmente solo per ottenere ciò che vuole non ha raccolto consensi nel pubblico. Inoltre sempre Lorenzo ha fatto notare che Anna ha rimarcato più volte il fatto che Andrea stia bene economicamente, come se fosse tenuto a darle un figlio solo per questo motivo. Dopo tutto questo, Anna di Temptation Island è stata massacrata non solo dagli altri fidanzati nel villaggio, ma anche su Twitter gli utenti si sono scatenati contro di lei.

Anna è da ospedale psichiatrico. Mi vien da pensare che cervelli di figli crescerà #TemptationIsland — NicoKeane16 (@Keane16Nicola) July 2, 2020

Anna una pazza. Voglio Andrea sul trono. #TemptationIsland — MS (@stephsmarie) July 2, 2020

Anna classica donnetta superficiale, egoista ed egocentrica che si è rapportata con un ragazzo più giovane per soddisfare queste manie di protagonismo #TemptationIsland pic.twitter.com/NEXqMWw9kC — -biasbigheart- (@biasbigheart8) July 2, 2020