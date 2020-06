Anticipazioni Temptation Island, volano prime sedie: Andrea perde le staffe

Fioccano video spoiler sulla prima puntata di Temptation Island 2020: le anticipazioni stanno arrivando oggi direttamente dalla produzione. Sul profilo Instagram del reality show infatti vengono pubblicati ogni giorno, o quasi, dei video molto brevi che preparano il pubblico a ciò che succederà nella puntata successiva. Succede così da sempre, ma quest’anno i video sono arrivati ancor prima dell’inizio della nuova edizione. Già oggi infatti sono stati pubblicati ben due video e nel secondo i protagonisti sono Anna e Andrea. Nelle immagini si vede il ragazzo di ritorno da un falò con Filippo Bisciglia, almeno questo si intuisce dall’abbigliamento e dal fatto che sia microfonato. Quando i fidanzati e le fidanzati vengono convocati nel Pinnettu, infatti, solitamente sono in costume da bagno o comunque vestiti per affrontare la giornata nel villaggio e non da sera, insomma. Evidentemente già il primo falò ha disturbato tantissimo Andrea: cosa avrà fatto Anna?

Temptation Island, Andrea è il primo fidanzato a far volare sedie: il video

Nel video si vede il ragazzo entrare nel giardino del villaggio in cui vivono i fidanzati con le tentatrici e si sfoga ad alta voce. “Dopo tre giorni così, dopo tre giorni. Tre giorni”, ha detto Andrea. Sembra proprio non voler credere a ciò che ha appena visto, non si aspettava evidentemente il comportamento e l’atteggiamento che invece la sua fidanzata ha avuto. Andrea ha perso proprio le staffe, infatti nel video si vedono volare le prime sedie in giardino: scene abituali nelle varie edizioni di Temptation Island e che quest’anno ha inaugurato Andrea. Poi ha continuato a sfogarsi così: “Sono troppo per lei”. Anche per Antonella Elia non sarà una prima puntata facilissima, visto che riceverà un video nel Pinnettu che la manderà in escandescenza.

Anticipazioni Temptation Island, Anna fa infuriare Andrea già nella prima puntata

Non conosciamo naturalmente il contenuto del video visto da Andrea, quindi per scoprire cosa ha fatto Anna già nei primi giorni nel villaggio bisognerà aspettare altri due giorni. L’appuntamento è per giovedì sera infatti. Certo è che in pochi, forse, si sarebbero aspettati di vedere Andrea perdere la calma e non Anna nella coppia. I due hanno partecipato perché lui dice di non essere pronto per matrimonio e figli mentre lei sì. Insomma, tra i due quella ad avere le idee chiare sembrava essere lei.