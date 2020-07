Antonio e Annamaria lasciano Temptation Island insieme: pubblico deluso

Antonio e Annamaria lasciano Temptation Island 2020 insieme. La decisione è arrivata dopo un lungo falò di confronto, chiesto dalla 43enne dopo aver trascorso 12 giorni tra lacrime e delusioni. Il motivo che l’ha portata a prendere questa scelta riguarda il rapporto instaurato dal napoletano, all’interno del villaggio dei fidanzati, con la tentatrice Ilaria. Tra loro si è subito creato un particolare feeling, che non ha potuto non mandare in tilt la povera Annamaria. Addirittura, la single non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha scoperto che Antonio avrebbe raggiunto la fidanzata per il falò di confronto. Sono stati sicuramente 12 giorni abbastanza intensi, sia per il 33enne che per Annamaria. Ma mentre il primo ha cercato di vivere questa esperienza serenamente e con spensieratezza, trascorrendo la maggior parte del suo tempo con Ilaria, la 43enne ha vissuto momenti davvero molto difficili. Nonostante tutto, Annamaria questa sera sceglie di lasciare la trasmissione insieme ad Antonio, dando così una nuova opportunità alla loro storia d’amore. Questo finale, però, delude non poco il pubblico.

Antonio e Annamaria lasciano insieme Temptation Island 2020: questo finale spiazza il pubblico

Annamaria decide di lasciare Temptation Island insieme ad Antonio. Una decisione la sua molto discussa sui social. Il pubblico di Canale 5 non approva per nulla questo finale. A differenza dei precedenti falò anticipati, questo viene fortemente criticato. Sin da subito, la napoletana appare abbastanza furiosa e delusa con Antonio. Nel corso di questo confronto, non riesce neppure a trattenere le lacrime. Dall’altra parte, il 33enne cerca in tutti i modi di giustificare il suo comportamento all’interno del villaggio dei fidanzati. Nel vedere Antonio giustificarsi e Annamaria piangere, i telespettatori sperano in un addio. E, invece, questa coppia riesce a sopravvivere a tutto questo, inaspettatamente.

Annamaria dà un’altra opportunità ad Antonio durante il falò a Temptation Island: il pubblico è deluso

All’inizio di questa penultima puntata, Filippo Bisciglia aveva già annunciato che il falò di confronto di Antonio e Annamaria si sarebbe concluso in modo inaspettato e aveva ragione! Infatti, la decisione presa dalla napoletana di dare un’altra opportunità a questa relazione lascia senza parole i telespettatori. Antonio, durante il confronto, fa varie promesse ad Annamaria e si dichiara convinto di essere ormai cambiato. Il 33enne, una volta uscito dalla trasmissione, dovrà dimostrare ad Annamaria che è una persona diversa! Il pubblico non crede, appunto, che Antonio possa realmente dare un futuro sereno ad Annamaria, dopo averlo visto approcciarsi alla tentatrice Ilaria.