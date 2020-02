Ascolti tv 28 febbraio, sfida Corrida-Amici: chi ha vinto tra De Filippi e Conti

Ascolti tv 28 febbraio 2020: il risultato della prima puntata di Amici 19

Quello del 28 febbraio 2020 è stato un venerdì intenso in televisione. C’è stata la tanto attesa sfida tra gli amici Carlo Conti e Maria De Filippi. Su Rai Uno La Corrida mentre su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 2020. Dunque chi ha vinto tra i due programmi di intrattenimento? Ebbene, si è registrato un sostanziale pareggio. La seconda puntata de La Corrida – che la scorsa settimana ha vinto contro il Grande Fratello Vip – ha totalizzato 4.223.000 spettatori con il 18.71% di share. Il talent show Mediaset ha invece appassionato 3.778.000 con il 19.82%.

Carlo Conti e Maria De Filippi ancora amici nonostante la sfida tv

La sfida tv tra La Corrida e Amici è stata imposta dai dirigenti televisivi e per questo non ha intaccato l’amicizia che c’è da anni tra Carlo Conti e Maria De Filippi. Anzi, i due si sono addirittura salutati in diretta tv venerdì 28 febbraio. Il presentatore Rai ha stuzzicato la moglie di Maurizio Costanzo e lei ha replicato con un bacio. “Non c’è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono felice di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate. Gli ascolti? Chi se ne frega! Per me Carlo è come un fratello”, ha assicurato Maria. Carlo ha confidato: “Maria mi ha subito telefonato per dirmelo, ma io sono tranquillo, non vivo mai il mio lavoro come una gara”.

Gli ascolti tv della seconda stagione de Il Cacciatore su Rai 2

La nuova puntata de Il Cacciatore – che è stato spostato su Rai 2 dal mercoledì al venerdì sera – ha registrato 1.470.000 spettatori con il 5.50% di share.