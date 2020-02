Rai2, Il Cacciatore 2 e The Good Doctor spostati: quando vanno in onda

Il Cacciatore 2 e The Good Doctor cambiano giorno: muta il palinsesto di Rai 2. Ecco quando vanno in onda le due fiction da ora in avanti

Il Cacciatore 2 cambia nuovamente giorno nel palinsesto di Rai Due. Ma andiamo con ordine. Ieri, mercoledì 26 febbraio 2020 dovevano essere trasmessi gli episodi 3 e 4 della fiction, sospesi perché il servizio pubblico, in prima serata sulla seconda rete, ha deciso di mandare in onda una discussione in Parlamento sul caso dell’epidemia da Coronavirus. Oggi, attraverso i suoi canali ufficiali la Rai rende noto che gli episodi ‘saltati’ ieri non torneranno sul piccolo schermo il prossimo mercoledì, bensì venerdì 28. C’è stato infatti uno scambio con The Good Doctor, altra serie di punta di Rai Due. Una decisione che potrebbe far storcere il naso a più di un telespettatore. Come è noto i prodotti seriali sono particolarmente legati al giorno di messa in onda e cambiare il ‘piazzamento’ in palinsesto in corso d’opera è sempre un rischio. Ma andiamo a capire meglio nel dettaglio come seguire entrambe le fiction.

The Good Doctor e Il Cacciatore 2 si invertono nel palinsesto

Gli episodi 3 e 4 de Il Cacciatore 2, previsti in onda ieri 26 febbraio, saranno trasmessi venerdì 28. Quindi, domani non ci sarà The Good Doctor che sarà trasmesso dal prossimo mercoledì, il 3 marzo. In breve, a partire da questa settimana le due serie invertono il giorno in palinsesto: Il Cacciatore 2 passerà al venerdì, The Good Doctor al mercoledì fino ad esaurimento episodi. Per la fiction che vede protagonista Francesco Montanari non è una bellissima notizia, considerando anche la potente controprogrammazione che dovrà sfidare.

A partire da domani, i nuovi episodi de #ilcacciatore andranno in onda ogni venerdì in prima serata su #rai2 📺@francescodaje

👉#TheGoodDoctor passa al mercoledì👈 pic.twitter.com/Ek3VwfdWKJ — Rai2 (@RaiDue) February 27, 2020

Venerdì, giorno complicato per Il Cacciatore 2: sfida alle corazzate Amici di Maria De Filippi e La Corrida

Il Cacciatore resisterà alle corazzate de La Corrida e di Amici di Maria De Filippi? Eh sì, perché a partire da venerdì 28, anche Queen Mary torna in onda con il serale del celebre talent di Canale 5. Lo show di Carlo Conti su Rai Uno è invece decollato la scorsa settimana.