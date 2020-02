Perché Il Cacciatore 2 non va in onda oggi 26 febbraio 2020: la scelta Rai

Perché le puntate de Il Cacciatore 2 non verranno mandate in onda stasera 26 febbraio 2020: il servizio pubblico si dedica all’emergenza Coronavirus

Salta la seconda puntata (rispettivamente terzo e quarto episodio) della fiction ‘Il Cacciatore2 ‘, che avrebbe dovuto andare in onda stasera 26 febbraio 2020. Al suo posto, su Rai Due, sarà trasmessa una diretta di RaiParlamento. Si porrà il focus sull’emergenza nazionale e globale innescata dal Coronavirus. Il servizio pubblico, infatti, ha deciso di rinviare la serie televisiva per informare in maniera dettagliata durante la prima serata di oggi sul tema dell’epidemia che continua a imperversare soprattutto nel Nord del Paese. Non sono invece previste variazioni di palinsesto per quanto riguarda la fascia della seconda serata di Rai Due, dove dovrebbe andare in onda, circa dalle 22.50, l’ultimo appuntamento dello show comico di Ale e Franz, ImprovviseRai. A seguire tre episodi del serial Squadra Speciale Colonia.

Coronavirus, come cambia il palinsesto di Rai Due oggi

Stop alle vicende di Saverio Barone, intepretato da Francesco Montanari, protagonista de Il Cacciatore 2. Nella fattispecie stasera, a partire dalle ore 21.00 sulla seconda rete Rai, sarà mandata in onda una diretta dalla Camera dei Deputati dalla quale verrà trasmessa un’informativa sull’emergenza Coronavirus. Come fa sapere Fanpage.it, “la diretta potrebbe avere inizio ancor prima delle 21, dal momento che a saltare è anche il consueto appuntamento con il Tg2 Post, uno spazio di approfondimento dedicato ai principali argomenti della settimana”.

Il coronavirus ‘ferma’ le puntate de Il Cacciatore 2. Quando saranno recuperate?

Non è stato precisato quando saranno ‘recuperate’ le puntate che non verranno messe in onda stasera. Ricordiamo che si tratta del terzo e del quarto episodio della fiction. Si attendono informazioni in merito dall’uffico stampa della Rai. Al momento c’è prima da risolvere l’emergenza Coronavirus, tutto il resto viene dopo. Correzioni di palinsesto comprese.