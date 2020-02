Carlo Conti e Maria De Filippi rivali in tv: il conduttore de La Corrida stuzzica la collega in diretta

Mentre Maria De Filippi è in onda su Canale 5 con Amici, Carlo Conti nomina la collega Mediaset a La Corrida. I due amici – che insieme hanno condotto il Festival di Sanremo nel 2017 – sono costretti ad essere rivali il venerdì sera. Una sfida importante per Rai e Mediaset ma che non ha intaccato l’amicizia dei presentatori. Nella seconda puntata della nuova edizione de La Corrida Conti non ha però potuto fare a meno di stuzzicare la De Filippi, seppur in modo molto ironico e galante. È accaduto tutto dopo l’esibizione di Kenya, una giovane cantante siciliana che ha cantato una celebre canzone di Lady Gaga, Alway remember us.

Carlo Conti nomina Maria De Filippo dopo l’esibizione di Kenya

L’esibizione di Kenya, che potete ammirare nel video più in basso, ha lasciato tutti senza parole. La concorrente de La Corrida ha stupito con il suo talento e la sua grazia. E subito dopo la performance della ragazza, Carlo Conti ne ha approfittato per tirare in ballo Maria De Filippi, in diretta con Amici su Canale 5 proprio alla stessa ora. “Qualcuno vedendoti (rivolto alla concorrente, ndr) penserà che avrà sbagliato canale… Amici è da un’altra parte! Maria la vorresti eh? E invece è qua”, ha detto sorridente Conti. Qualche minuto dopo sulla rete Mediaset è arrivato il saluto della De Filippi, che è molto legata a Conti.

Maria De Filippi saluta Carlo Conti alla prima di Amici

“A proposito di semafori (che vengono usati per il meccanismo della gara di Amici, ndr), volevo salutare Carlo Conti, che in questo momento sta facendo La Corrida con tutti i semafori del caso. Volevo darti un grande bacio e dirti che ti voglio un gran bene, davvero davvero“, ha dichiarato Maria De Filippi alla prima puntata di Amici 2020, alla quale hanno preso parte numerosi ospiti. Tra questi: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, J-Ax, Le Sardine. Ghali, Luciana Littizzetto, Ermal Meta, Elisa, Tommaso Paradiso. Senza contare le presenze fisse: Loredana Bertè, Albano Carrisi, Romina Power, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte.

La sfida televisiva non ha diviso Carlo Conti e Maria De Filippi

La scelta di mandare in onda nello stesso giorno La Corrida e Amici non è di certo dipesa da Carlo Conti e Maria De Filippi. In particolare è stata Mediaset a chiedere alla moglie di Maurizio Costanzo di anticipare il Serale del talent show. La De Filippi ha accolto l’appello di Pier Silvio Berlusconi ma questo non ha intaccato il rapporto con Conti. I due continuano ad essere fratelli – come amano definirsi – e Carlo sarà di nuovo ospite ad Amici quando il programma si sposterà al sabato dopo la fine di C’è posta per te.

Le ultime parole di Carlo Conti e Maria De Filippi

“Non c’è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono felice di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate. Gli ascolti? Chi se ne frega! Per me Carlo è come un fratello”, ha assicurato Maria De Filippi durante la conferenza stampa di Amici 2020. Carlo Conti ha invece detto: “Maria mi ha subito telefonato per dirmelo, ma io sono tranquillo, non vivo mai il mio lavoro come una gara”.