Carlo Conti e Maria De Filippi, scontro tv ma spunta l’ospitata: retroscena

Amici di Maria De Filippi contro La Corrida, la sfida in televisione tra i due conduttori che sono anche amici nella vita

Maria De Filippi e Carlo Conti sono molto amici, al punto da condurre insieme il Festival di Sanremo nel 2017. Tra i due non c’è solo affetto ma anche tanta stima e rispetto, ma quest’anno capiterà che Amici sfiderà una trasmissione di Carlo Conti, ovvero La Corrida, cosa che è capitata raramente in passato. Ci sarà un motivo dietro questa scelta? Perché Maria De Filippi ha accettato di scendere in campo contro uno dei suoi amici conduttori? Vederli sfidarsi potrebbe far sorgere il dubbio in qualcuno, che potrebbe vedere dietro questa sfida in televisione un rapporto in bilico fra i due. La verità è ben altra e possiamo dire subito che tra Maria e Carlo non c’è nessun astio, almeno non è trapelato nessun litigio fra i due nell’ambiente.

Maria De Filippi e Carlo Conti si sfidano in tv ma il conduttore sarà ospite al Serale di Amici

Maria ha accettato la richiesta di Mediaset di anticipare il Serale di Amici per coprire il venerdì sera, visto che il Gf Vip non potrà più andare in onda due sere a settimana visto che è stato prolungato fino ad aprile. Questo ha fatto sapere Dagospia, che aggiunge anche un dettaglio in più utile a spegnere sul nascere qualsiasi polemica sui due conduttori. Carlo Conti infatti sarà ospite di Amici naturalmente quando il talent show si sposterà al sabato sera per evitare che Conti sia in onda su due canali differenti. Solo le prime tre puntate del Serale infatti andranno in onda il venerdì sera, poi Amici passerà nuovamente alla prima serata del sabato.

Amici di Maria De Filippi in onda il venerdì sera, ecco perché

Stando a ciò che ha riportato sempre Dagospia, Mediaset avrebbe chiesto a Maria De Filippi di anticipare la messa in onda del Serale di Amici perché a corto di budget e proposte. Non ci sarebbe molto altro da mandare in onda, insomma, considerando anche che le fiction Mediaset si rivelano spesso dei flop ultimamente.