Il Grande Fratello Vip dura fino ad aprile: non si fanno più Isola dei Famosi e Grande Fratello di Barbara d’Urso

Importanti novità nei palinsesti Mediaset. Il Grande Fratello Vip non si fermerà più a marzo come stabilito inizialmente ma si allungherà fino ad aprile. Ad oggi non c’è ancora una data ufficiale della finale ma è stato confermato dai listini Publitalia che il reality show di Alfonso Signorini durerà un mese in più. Ed anche per questo sono entrate nella Casa più spiata d’Italia tre nuovi concorrenti: Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati. Molto probabilmente, però, le puntate del GF Vip 4 non andranno più in onda di lunedì per evitare la sfida contro Il Commissario Montalbano, che tornerà su Rai Uno con nuovi episodi il 9 marzo. In realtà già con L’amica geniale il programma di Canale 5 ha subito un brutto scossone ma si sa che la fiction con Luca Zingaretti è una vera e propria bomba per la concorrenza.

Niente più Isola dei Famosi con Ilary Blasi, sparisce anche il Grande Fratello Nip

Con l’allungamento del Grande Fratello Vip è sparito dai palinsesti primaverili di Mediaset l’Isola dei Famosi. Il reality show – che secondo indiscrezioni doveva essere condotto da Ilary Blasi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi – non andrà più in onda ad aprile. Stando ai pettegolezzi, l’azienda ha deciso di puntare su un reality show già consolidato e più economico – come per l’appunto il GF Vip. Il format di Magnolia si prende quindi una pausa per quest’anno: molto probabilmente tonerà in onda a gennaio 2021, salvo nuovi cambiamenti.

Non ci sarà il Grande Fratello Nip condotto da Barbara d’Urso

Oltre all’Isola dei Famosi salta per questa primavera pure il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Forse la versione Nip del reality show riapparirà a settembre, per celebrare il ventennale della versione italiana dello show. Carmelita si accontenterà per il momento di Live-Non è la d’Urso, che è stato confermato di domenica anche nelle prossime settimane.