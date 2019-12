Barbara d’Urso rassicura tutti: “Il mio Grande Fratello torna presto”

Il Grande Fratello con Barbara d’Urso si farà anche nel 2020

I fan più incalliti del reality show possono dormire sonni tranquilli: il Grande Fratello con Barbara d’Urso è stato confermato anche per il 2020. Dopo il successo delle ultime due edizioni del programma, Mediaset non ha alcuna intenzione di sbarazzarsi del format. E dopo i recenti gossip Barbarella ha rassicurato tutti: il GF senza personaggi famosi riaprirà presto i battenti. Nel corso di un’intervista a Cristiano Malgioglio a Domenica Live la conduttrice napoletana ha annunciato che tornerà presto insieme al suo opinionista nella Casa più spiata d’Italia. Con loro ci sarà quasi sicuramente Iva Zanicchi, che ha firmato qualche mese fa un contratto in esclusiva con l’azienda. Al momento non è però chiaro quando ripartirà lo show: lo slittamento del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha inevitabilmente cambiato i palinsesti di Canale 5.

Ancora incerta la data d’inizio del nuovo Grande Fratello

“Torniamo presto con il Grande Fratello”, ha dichiarato Barbara d’Urso a Domenica Live mentre abbracciava l’amico fraterno Cristiano Malgioglio. Ad oggi non è però chiaro il periodo di messa in onda: Mediaset sta infatti valutando se far partire la trasmissione subito dopo l’edizione Vip o se rimandare tutto a settembre, quando si festeggeranno i venti anni della prima edizione, quella passata alla storia grazie a personaggi come Pietro Taricone, Cristina Plevani e Marina La Rosa.

Il Grande Fratello Vip parte invece a gennaio 2020

Il Grande Fratello Vip, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini con opinionisti Wanda Nara e Pupo, partirà invece mercoledì 8 gennaio per poi spostarsi al lunedì sera. Tra i nuovi concorrenti la vulcanica Rita Rusic, produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.