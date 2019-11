Barbara d’Urso: a rischio il Grande Fratello 2020, ultime news

Si farà il prossimo anno il Grande Fratello con Barbara d’Urso? Ultime news e gossip

Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. Il Grande Fratello con la conduttrice Mediaset è a rischio. L’azienda non sa infatti quando collocare la diciassettesima edizione dello storico reality show. Lo slittamento del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini a gennaio ha automaticamente creato caos nel palinsesto di Canale 5. Stando a quello che rivela Dagospia i dirigenti non avrebbero ancora preso una decisione in merito allo show di Carmelita. Da una parte c’è la volontà di trasmettere il GF senza personaggi famosi a settembre 2020, in modo da festeggiare il 20esimo anno dalla prima edizione; dall’altra c’è la possibilità che torni ad aprile, in modo che venga sfruttata la Casa utilizzata nei mesi precedenti dai personaggi famosi.

La scelta di Barbara d’Urso sul Grande Fratello

Fino a qualche mese fa il ritorno del Grande Fratello di Barbara d’Urso era più certo. Tanto che erano stati confermati addirittura gli opinionisti della passata stagione, ovvero Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Proprio quest’ultima aveva rivelato di aver firmato un contratto con Mediaset in merito a tale posizione. Da allora però non si hanno avuto ulteriori notizie e nelle ultime settimane la Dottoressa Giò non ha più menzionato il Grande Fratello negli altri suoi programmi, ovvero Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso. Come andrà a finire?

Il Grande Fratello Vip inizia il prossimo 7 gennaio

Al contrario della classica edizione, il Grande Fratello Vip ripartirà su Canale 5 martedì 7 gennaio. Alfonso Signorini prenderà le redini del format, rimasto orfano di Ilary Blasi, mentre Pupo e Wanda Nara saranno gli opinionisti.