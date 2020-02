Alessia Marcuzzi rivela: addio all’Isola, futuro di Temptation, Raz e Paola

Parla Alessia Marcuzzi: perché ha lasciato l’Isola dei Famosi (non chiude alla possibilità di fare la naufraga), la prossima edizione di Temptation Island Vip e il pensiero per Raz Degan e Paola Barale

Alessia Marcuzzi in confidenza. La conduttrice si è confessata a Tv Sorrisi e Canzoni, facendo il punto sulla sua vita professionale e privata. Spazio quindi al suo abbigliamento glamour in tv e sui social, un inno alla femminilità, come lo definisce lei stessa. Anche se poi a casa è tutta “felpona” e ‘maschiaccia. E il marito Paolo Calabresi Marconi? C’è un po’ di invidia quando lei si espone? “Zero, sorride e mi dice: ‘Amore, sei bellissima’”, risponde la romana. L’argomento non può che planare sulla notizia del momento che la riguarda: l’addio all’Isola dei Famosi, che passerà con ogni probabilità nelle mani di Ilary Blasi, che a sua volta ha lasciato il Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini. Alessia non rimarrà comunque ferma. Oltre a essere sempre in sella a Le Iene, tornerà con Temptation Island Vip 3, dopo il successo della seconda edizione (la prima fu condotta da Simona Ventura. Anche in quel caso ci fu un buon ritorno di ascolti).

Rinuncia all’Isola: “Si è chiuso un cerchio, un ciclo”

“Si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto”. Così la Marcuzzi sul motivo che l’ha spinta a salutare l’Isola dei Famosi. Attenzione, però. Non è detto che non potremmo rivederla nel reality in un’altra veste. Magari come concorrente. “Nella vita io penso sempre: ‘Mai dire mai!'”, fa sapere, non chiudendo del tutto le porte alla possibilità di vederla nei panni della naufraga. E Temptation? Tornerà? “Sì, lo farò”, assicura. Si torna all’Isola, ai ricordi. Quale è stata l’edizione che più le è rimasta nel cuore? “Quella con…”

“Raz Degan, il naufrago perfetto”

“Quella del 2017 con Raz Degan, perché per me è stato lui il naufrago perfetto”, racconta Alessia che aggiunge: “E il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d’amore, è un ricordo che conservo nel cuore come molti telespettatori”. Oggi, a distanza di tre anni, Raz e Paola sembra che abbiano troncato ogni rapporto, come trapelato dalle recenti parole della showgirl.