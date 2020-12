Ascolti tv 26 dicembre, il ritorno di Affari tuoi: Carlo Conti fa il botto

Boom per il ritorno su Rai Uno di uno dei game show più amati in Italia: flop Canale 5 con la maratona di Harry Potter

Carlo Conti Re Mida della televisione italiana. Tutto quello che tocca il conduttore toscano diventa oro o meglio un successo. Il ritorno di Affari tuoi (Viva gli sposi) ha registrato un vero e proprio boom alla prima puntata. Un risultato non scontato visto che la prima puntata è andata in onda il 26 dicembre 2020, giorno di Santo Stefano, e con una programmazione non così semplice. Eppure Carletto è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria degli ascolti tv della prima serata.

Nello specifico la prima puntata di Affari tuoi (Viva gli sposi) ha appassionato 5.002.000 telespettatori con il 19% di share. Rai Uno è stata la rete televisiva più seguita sabato sera 26 dicembre. La nuova edizione di Affari tuoi ha lo scopo di aiutare delle coppie che vogliono convolare a nozze. I concorrenti sono infatti dei futuri sposi che cercano di conquistare più soldi possibili per realizzare il loro sogno d’amore con il sostegno di alcuni personaggi Vip.

Nulla da fare per Canale 5, che ha proposto l’ultimo film della saga di Harry Potter. La seconda parte dei Doni della morte non è andato oltre 2.539.000 spettatori e l’11.1%. In generale la saga cinematografica con protagonista Daniel Radcliffe non ha raggiunto un buon risultato su Canale 5. Il motivo è presto detto: solo la scorsa primavera tutti i film erano stati riproposti, con grande riscontro, su Italia Uno. Complice il primo lockdown, quello primaverile, molti hanno rivisto la serie al primo passaggio.

Nel pomeriggio testa a testa tra Verissimo, per la prima volta in onda anche durante le festività natalizie, e Italia Sì. Due milioni e mezzo di persone si sono sintonizzate su Canale 5 per seguire le interviste di Silvia Toffanin (12.51%). Su Rai Uno Marco Liorni ha invece raggiunto il 12.29%.

Ancora un ottimo risultato per L’Eredità, seguito da ben cinque milioni di telespettatori con il 22% di share. Una grande conferma per Flavio Insinna. Fermo a tre milioni di spettatori, invece, Caduta Libera con Gerry Scotti su Canale 5.

Bene inoltre le soap Beautiful e Una Vita, in onda anche durante il periodo natalizio. Mediaset ha invece momentaneamente sospeso Il Segreto e Daydremer.