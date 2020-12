Maria De Filippi parla della madre di Silvia Toffanin: lacrime a Verissimo

Nuova intervista a Verissimo per Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo è intervenuta nella puntata speciale in onda su Canale 5 sabato 26 dicembre 2020. Prima di raccontarsi, svelando nuovi aneddoti e retroscena sulla sua vita privata e professionale, la De Filippi ci ha tenuto a complimentarsi con Silvia Toffanin. In particolare per la vicenda della madre: la compagna di Pier Silvio Berlusconi è tornata a lavorare il giorno dopo aver subito questo grave lutto. Un gesto che attirato da una parte numerose critiche e dall’altra tanti complimenti.

Le parole di Maria De Filippi hanno emozionato la conduttrice di Verissimo che non è riuscita a nascondere le lacrime. Del resto la perdita è assai recente e una mamma non si scorda mai, per il resto della vita. Questi i complimenti di Queen Mary per Silvietta:

“Sei stata molto brava quando in una determinata circostanza hai scelto di lavorare. Te lo dico pubblicamente perché è capitato anche a me, so cosa vuol dire e perché si fa. È una scelta forte che non tutti capiscono ma per me è la scelta giusta”

Silvia Toffanin si è commossa e ha ringraziato la sua ospite, alla quale è molto legata. Le dichiarazioni di Maria De Filippi sono piaciute al pubblico di Verissimo, che su Twitter ha sottolineato la grande intelligenza e umanità della presentatrice di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te.

La madre di Silvia Toffanin, la signora Gemma, è scomparsa a fine novembre dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia. Un problema di cui la famosa figlia, assai riservata, non ha mai parlato apertamente. Il giorno dopo la scomparsa della madre Silvia ha registrato la nuova puntata di Verissimo.

Un lavoro non facile ma che la Toffanin ha deciso di svolgere per fare un ultimo regalo alla madre, la prima fan del suo programma. Un programma che Silvia conduce dal 2004 con grande successo. In quasi venti anni l’ex Letterina di Passaparola è riuscita a plasmare a sua immagine e somiglianza il format lanciato da Cristina Parodi.

Una trasmissione che ogni settimana appassiona ben tre milioni di telespettatori, curiosi di sapere di più di personaggi della televisione, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. Molti apprezzano il modo di Silvia Toffanin di intervistare: garbato, elegante e mai sopra le righe.