Silvia Toffanin grande professionista. Per amore del suo lavoro e del pubblico che la segue con affetto da anni, la 41enne ha scelto di non sospendere per una settimana Verissimo. Solo lo scorso giovedì è morta la madre di Silvia ma la Toffanin, pur con fatica e sofferenza, ha fatto il possibile per registrare la nuova puntata della sua trasmissione in onda su Canale 5 sabato 31 ottobre 2020.

“Siamo qua, sono qua”, ha detto Silvia Toffanin – piuttosto provata – in apertura della nuova puntata. La prima intervista, quella con Michelle Hunziker, è stata la più difficile e complicata. E le lacrime, sia da parte di Silvia sia da parte di Michelle, non sono mancate.

Ripercorrendo la vita da mamma della Hunziker la Toffanin non ha potuto non emozionarsi ricordando il genitore scomparso a causa di una brutta malattia. La collega svizzera ha cercato di infondere coraggio alla padrona di casa, fornendo il proprio supporto e appoggio (video più in basso).

I telespettatori di Verissimo hanno apprezzato molto la serietà e disponibilità di Silvia Toffanin: su Twitter si sono sprecati i complimenti e gli elogi. “Silvia si conferma una grande professionista. Nonostante il grandissimo dolore che la sta travolgendo è in onda e regge a malapena l’emozione. Quanti abbracci vorremmo darti Silvietta”, ha scritto qualcuno.

“Che forza assurda ha avuto Silvia a registrare la puntata il giorno della morte della sua mamma. Professionale e delicata anche in una situazione simile. Che donna”, ha sottolineato qualcun altro. Un telespettatore ha invece notato:

“Il padre dei suoi figli possiede la tv ed il suo programma, onestamente lei il giorno dopo la morte della madre poteva starsene a casa e nessuno avrebbe obiettato. Ma Silvia Toffanin è di un garbo e di una dignità assurda, è andata lì a lavorare muta. Solo stima”

Come è morta la madre di Silvia Toffanin

La signora Gemma, la madre di Silvia Toffanin, è morta lo scorso giovedì 29 ottobre 2020 a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Nonostante il dolore il giorno dopo la presentatrice tv si è recata negli studi Mediaset per registrare la nuova puntata di Verissimo.