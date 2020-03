Harry Potter attori: Daniel Radcliffe ed Emma Watson insieme? Tutta la storia

Chi è fan di Harry Potter lo sa bene: per anni si è parlato di una presunta storia d’amore tra Daniel Radcliffe ed Emma Watson. La sintonia e complicità nata immediatamente tra i due non è mai passata inosservata e sul grande schermo tutti l’hanno notata. Così come in tanti speravano nella nascita di una relazione tra Harry Potter ed Hermione. J.K. Rowling ha però scelto diversamente: l’autrice del famoso maghetto ha infatti scritto una storia ben diversa. Hermione è finita tra le braccia di Ron mentre Harry ha sposato Ginny. Se la trama di libri e film è ben chiara, cosa c’è stato invece nella vita reale tra Daniel ed Emma? Perché i gossip hanno parlato insistentemente di un flirt tra di loro, soprattutto tra il 2008 e il 2009, quando la saga cinematografica non era ancora conclusa?

Le ultime dichiarazioni di Daniel Radcliffe su Emma Watson

La grande amicizia che si è instaurata tra Daniel Radcliffe ed Emma Watson è stata scambiata dai fan di Harry Potter per qualcosa di più. In realtà tra i due non c’è stato mai nulla, come dichiarato apertamente dal protagonista della saga cinematografica. “So che i fan sognano questa storia romantica tra di noi ma è impossibile. Emma è per me una sorella e vedrei tutto questo come un incesto”, ha dichiarato all’epoca Daniel Radcliffe. Un rapporto che dura ancora oggi: quasi tutto il cast di Harry Potter è costantemente in contatto. Il set è diventato una vera e propria famiglia per i ragazzi, che hanno iniziato a recitare da bambini. Emma ha mantenuto ottimi legami con Daniel e Rupert Grint (Ron) ma soprattutto con Tom Felton (Draco Malfoy).

Chi è la fidanzata di Daniel Radcliffe e la vita privata di Emma Watson

Da anni Daniel Radcliffe è fidanzato con la collega Erin Dran. Secondo i beninformati i due convoleranno presto a nozze anche se per il momento non c’è nulla di certo. Di sicuro la vita privata di Daniel è sempre stata molto stabile nonostante i problemi con la popolarità e l’alcol. Più travagliata la vita sentimentale di Emma Watson: ad oggi è single. In passato ha amato il giocatore di rugby Tom Ducker, l’attore Francis Boulle, i cantanti Rafael Cebrian e George Craig. Ha avuto poi liaison con: Johnny Simmons, Will Adamowicz, Matthew Janney, Roberto Aguire, William Knight, Chord Overstreet.

J.K. Rowling spiega perché Harry ed Hermione non finiscono insieme

“Per ragioni non strettamente letterarie e con la mia volontà di attenermi alla trama iniziale, Hermione finisce per essere la compagna di Ron. Sono veramente desolata, posso già immaginare la rabbia dei fan della serie, ma se devo essere assolutamente onesta, la distanza di tempo mi ha dato un po’ di distacco da questi libri. È una scelta che ho fatto per ragioni molto personali, fidatevi, non per motivi di credibilità. Spero proprio di non spezzare il cuore a nessuno. D’altronde, sono la prima a pensare che Hermione sarebbe stata più fortunata se si fosse messa con Harry, perchè credo che lei e Ron avrebbero dovuto far ricorso a una terapia di coppia“, ha spiegato tempo fa la Rowling.