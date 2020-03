Il cast di Harry Potter: che fine hanno fatto Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e quanti anni hanno oggi

Che fine hanno fatto gli attori di Harry Potter? Correva l’anno 2001 quando Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint comparivano per la prima volta sul grande schermo nei rispettivi personaggi di Harry, Hermione e Ron. All’epoca erano solo dei bambini: Daniel (classe 1989) aveva appena 11 anni durante le riprese mentre Emma (1990) 10 e Rupert (1988) 12. Oggi tutti e tre hanno raggiunto la soglia dei 30 anni e hanno deciso di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Anche se quel successo di Harry Potter non è stato più replicato (almeno fino ad oggi). Eccezion fatta per la Watson, che è riuscita a scrollarsi di dosso il personaggio di Hermione e a diventare addirittura una delle principesse Disney.

L’attore di Harry Potter: Daniel Radcliffe tra popolarità, alcolismo e teatro

Quanti anni ha l’attore di Harry Potter? Daniel Radcliffe compirà 31 anni il prossimo luglio e continua a lavorare come attore. Il giovane è impegnato perlopiù a teatro, ma non disdegna qualche apparizione televisiva. Ha lavorato di recente alle serie tv Appunti di un giovane medico e Miracle Workers. Si concede poi un film all’anno e tempo fa ha ricevuto una stella sulla celebre Walk of fame di Hollywood. La popolarità della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling ha dato più di qualche problema a Daniel, che ha sofferto di alcolismo. “Ho iniziato a bere molto verso la fine di Potter e anche dopo che è finito. In quel momento è arrivato il panico, non sapevo cosa fare dopo”, ha raccontato Radcliffe in un’intervista. Daniel è riuscito ad uscirne fuori con il supporto della famiglia e degli amici più cari. Negli scorsi giorni è balzato agli onori della cronaca per colpa di una fake news. Qualcuno ha insinuato che Daniel fosse malato di Coronavirus, ma il diretto interessato ha prontamente smentito. Da tempo Daniel è fidanzato con la collega Erin Dran: stando ai gossip i due sono vicini alle nozze.

Emma Watson: l’attrice di Hermione trova il successo ad Hollywood

A 30 anni Emma Watson è una delle attrici più talentuose e apprezzate ad Hollywood. Dopo il 2011 – anno d’uscita dell’ultimo film di Harry Potter – l’inglese è riuscita a scrollarsi di dosso il personaggio di Hermione Granger con altri importanti film. Tra questi Noah – accanto a Russell Crowe -, Bling Ring, La Bella e la Bestia, Piccole Donne. Nonostante la recitazione, Emma è riuscita a laurearsi in Letteratura inglese alla Brown. In più la Watson è molto impegnata nel sociale da anni. Al momento è single anche se negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di un flirt con Tom Felton, l’interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. Stando alle dichiarazioni dei diretti interessati sono solo amici di vecchia data e spesso passano del tempo insieme.

Che fine ha fatto Rupert Grint, l’attore di Ron Weasley in Harry Potter

Come Daniel Radcliffe e Emma Watson, anche Rupert Grint – che per più di dieci anni ha prestato il volto a Ron Weasley – in Harry Potter ha proseguito con la recitazione. Teatro e cinema ma soprattutto televisione per il 32enne. Tra gli ultimi progetti che lo hanno visto protagonista i telefilm: Sick Note, Agata Christie-La serie infernale, Servant. Nel 2011 è apparso nel videoclip Lego House di Ed Sheeran, uno dei cantanti preferiti di Rupert. Dal 2011 Grint è fidanzato con Georgia Groome, attrice molto nota in Inghilterra. Di recente la giovane è stata avvistata con un prezioso anello al dito: pare che la coppia convolerà presto a nozze.