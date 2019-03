Ascolti tv lunedì 25 marzo 2019: chi ha vinto tra Il nome della rosa e l’Isola dei Famosi

Ultima sfida in tv tra Il nome della rosa, fiction tratta dall’omonimo libro di Umberto Eco, e la semifinale dell’Isola dei Famosi. La serie Rai è crollata rispetto all’esordio: l’ultima puntata è stata seguita solo da 3.960.000 spettatori pari al 16.9% di share. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha invece appassionato 2.970.000 spettatori pari al 18.3% di share. Continua a fare bene, invece, Made in Sud sotto la guida di Stefano De Martino e Fatima Trotta. Nonostante la forte concorrenza, lo show di Rai 2 interessa ogni settimana quasi due milioni di spettatori.

Il nome della rosa 2 non ci sarà su Rai Uno

Nonostante il cast internazionale e la storia avvincente, Il nome della rosa non ha convinto fino in fondo i telespettatori di Rai Uno. Tanto che settimana dopo settimana la serie ha avuto un crollo evidente. A quanto pare non ci sarà la seconda stagione della fiction, che ha visto tra i protagonisti gli italiani Greta Scarano e Alessio Boni. Sembra improbabile anche una nuova edizione dell’Isola dei Famosi: Mediaset pare più decisa che mai a sospendere per qualche anno il reality show lanciato oltre dieci anni fa da Rai Due.

Ascolti tv: Canale 5 domina il pomeriggio tv

Per quanto riguarda gli ascolti del pomeriggio, le soap di Canale 5 insieme a Uomini e Donne e Pomeriggio 5 continuano a monopolizzare l’attenzione arrivando ad ottenere il 20% di share a testa. Bene pure Il Paradiso delle Signore su Rai Uno, che è riuscito a totalizzare solo nella giornata di ieri 1.641.000 spettatori.