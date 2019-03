Il nome della rosa 2 ci sarà? Improbabile la seconda stagione

Il nome della rosa 2 ci sarà? La seconda stagione sicuramente non si farà, ecco perché

La seconda stagione de Il nome della rosa ci sarà? Sembra proprio che la fiction Rai non proseguirà con delle nuove vicende su Guglielmo e Adso, se si vuole restare fedeli alla storia raccontata da Umberto Eco nel suo omonimo romanzo. Infatti, le vicende si concludono proprio con quanto abbiamo visto nel corso dell’ultima puntata, andata in onda il 25 marzo. Questa quarta serata ha visto al centro della trama diversi colpi di scena. Finalmente il frate e il novizio riescono a scoprire la verità proprio all’interno della biblioteca dell’Abbazia. Proprio in questo pericoloso luogo, Guglielmo riesce a ricevere le risposte tanto attese. Chi è l’assassino di tutti gli omicidi avvenuti all’interno del misterioso Monastero. La serie, come anche il romanzo e il film, si conclude proprio con la verità, messa di fronte a Guglielmo e Adso, che però non possono salvare l’Abbazia, avvolta dalle fiamme.

Il nome della rosa seconda stagione: la serie dovrebbe concludersi con questo finale

Sembra proprio che la seconda stagione della fiction di Rai Uno non ci sarà, a meno che gli autori decidano di andare oltre al romanzo scritto da Umberto Eco. Restando fedeli al libro, la serie si conclude proprio così, senza alcuna continuazione. Proprio per tale motivo, non potrebbe esserci una continuazione. Una seconda stagione non rappresenterebbe più il romanzo di Umberto Eco. Probabilmente molti telespettatori vorrebbero continuare a seguire le vicende di Guglielmo e Adso, che nel corso dell’ultima puntata prendono strade diverse. Il frate e il novizio si dividono, dopo aver scoperto la verità. A uccidere i monaci all’interno dell’Abbazia è un libro di Aristotele, avvelenato appositamente da Jorge. Per proteggere il volume, il monaco cieco avvelenò le varie pagine, che poi hanno portato alla morte vari monaci.

Il nome della rosa, nessuna seconda stagione: il finale

Ancora nessuna conferma né smentita da parte della produzione della fiction Rai. Nel corso della conclusione dell’ultima puntata, due personaggi importanti perdono tragicamente la vita. La prima è Anna, che viene colpita da una lancia dopo aver salvato la ragazza occitana. Dopo di lei, anche Remigio muore, lasciandosi andare tra le fiamme. Jorge fa scoppiare l’incendio all’interno dell’Abbazia proprio per far bruciare con lui il libro di Aristotele. La storia si conclude con Adso che rivela a Guglielmo di voler prendere i voti. I due si dividono e prendono strade diverse. Tanta tristezza, però, per il novizio che non scoprirà mai il vero nome del suo grande amore, la ragazza occitana.