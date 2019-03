By

Isola dei Famosi ieri semifinale: chi è stato eliminato e chi sono i finalisti

La semifinale dell’Isola dei Famosi è stata ricca di eliminazioni. Ben 4 i naufraghi che hanno abbandonato il reality show a una settimana dalla finale. Chi è stato eliminato? Procediamo con ordine: il primo a lasciare il gioco è stato Luca Vismara, che non ha passato la nomination settimanale contro Marina La Rosa (i due erano stati nominati la scorsa settimana dalla leader Soleil). Luca, nonostante l’eliminazione, è approdato all’Isola che non c’è, dove per giorni ci sono stati Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Qui dopo Luca è arrivato Riccardo Fogli: il cantante ha perso al televoto contro Aron (i due sono stati nominati dalle tre ragazze rimaste – Soleil, Sarah e Marina – che hanno vinto una prova fisica).

Soleil è stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2019

Dopo Riccardo Fogli è stata la volta di Soleil Sorge: l’italo-americana ha perso al televoto contro Sarah Altobello. Le due sono state nominate da Marina La Rosa, che ha ottenuto il privilegio da leader grazie ad una prova di cultura. Si è così arrivati al televoto finale, quello tra Bettarini, Capparoni, Vismara, Fogli e Soleil. Il pubblico ha scelto di far rientrare in gioco Luca e mandare a casa gli altri quattro.

Marina La Rosa leader e prima finalista ufficiale

Dopo la prova di cultura Marina ha vinto anche la prova del fuoco ed è così diventata la prima finalista ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. La gatta morta ha mandato in nomination Sarah Altobello mentre Aaron Nielsen è stato il più votato dal gruppo. Sarah e Aaron sono ora al televoto per aggiudicarsi il posto di quarto finalista mentre Marco e Luca sono già in finale. Chi vincerà il programma? Appuntamento a lunedì 1 aprile su Canale 5!