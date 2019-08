Ascolti tv, 25 agosto 2019: i dati della prima puntata di Tiki Taka

Ascolti tv ieri domenica 25 agosto 2019: il risultato di Tiki Taka

Con l’inizio del campionato di Serie A è tornato in tv Tiki Taka, il programma di informazione calcistica condotto da Pierluigi Pardo. In via del tutto eccezionale la trasmissione è andata in onda ieri sera in prima serata su Italia 1, coinvolgendo fin da subito i telespettatori sia in tv sia sui social network. Il salotto calcistico ha appassionato circa 683.000 spettatori con il 5.5% di share. Ancora una volta protagonista di Tiki Taka è stata Wanda Nara, che si è lasciata andare ad uno sfogo sul marito Mauro Icardi. Ma c’è stato spazio anche per Bobo Vieri, opinionista fisso di questa stagione, e al dolce gesto della neo moglie Costanza Caracciolo, ex valletta del format tra il 2014 e il 2015.

Gli altri ascolti tv di domenica 25 agosto 2019

La serata degli ascolti tv di domenica 25 agosto 2019 è stata vinta da Rai 1, che ha riproposto in replica il film Una villa per due, con protagonisti Neri Marcorè, Giuliana Lojodice, Selvaggia Quattrini, Giampaolo Morelli. La pellicola – che fa parte del ciclo di commedie Purché finisca bene – ha interessato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo, di e con Leonardo Pieraccioni, ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%).

Come è andato l’esordio de La Domenica Sportiva

Oltre a Tiki Taka, ieri sera è tornata in tv La Domenica Sportiva con Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In seconda serata il talk show sportivo è stato seguito su Rai 2 da 838.000 spettatori con il 7.1% di share.