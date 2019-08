Wanda Nara, sesta gravidanza e presunti tradimenti: lo sfogo a Tiki Taka

Wanda Nara a Tiki Taka: sesto figlio e tradimento di Icardi? Lo sfogo dell’argentina

Wanda Nara è tornata in tv al fianco di Pierluigi Pardo nella nuova stagione di Tiki Taka, il noto programma calcistico di Mediaset. E ancora una volta la soubrette e procuratrice argentina ha lasciato il segno: nel corso della prima puntata della nuova stagione televisiva, la Nara si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Per tutta l’estate, infatti, si sono seguiti vari gossip e pettegolezzi: dal sesto figlio in arrivo al tradimento di Mauro Icardi, senza dimenticare le difficili trattative con l’Inter e i probabili accordi con la Juventus e il Napoli. Wanda ha approfittato del suo spazio da co-conduttrice per chiarire le varie situazioni e mettere a tacere le malelingue.

Mauro Icardi e Wanda Nara: nessun sesto figlio in arrivo

“Hanno detto che io ero incinta e non sono incinta. Magari era qualche hamburger in più! Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con un trans: non è vero, per adesso non gli piacciono. Non è roba uscita sui social network, è roba uscita sui giornali. Si era detto che c’era un accordo con la Juve nei primi giorni e non era vero. Si era detto che io ero in segreto a Napoli ma non vado a Napoli da sette anni”: con queste parole si è sfogata Wanda Nara a Tiki Taka. Con fare polemico e un tantino stanco la 32enne ha voluto smontare le fake news dell’ultimo periodo, quelle che hanno in un certo senso condizionato la sua vita e quella del marito Mauro Icardi.

Mauro Icardi resta all’Inter: parola di Wanda Nara

Nel corso della nuova puntata di Tiki Taka, Wanda Nara ha chiarito che il marito Mauro Icardi resterà all’Inter, squadra dove ormai gioca dal 2013. “Ci sono state proposte che nessuno avrebbe rifiutato ma lui ha detto di no per rimanere all’Inter. Io ho lavorato lo stesso, perché sono una professionista, ma lui dall’inizio ha detto che era fuori dal mercato”, ha puntualizzato la procuratrice sportiva.