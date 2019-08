Vieri opinionista fisso a Tiki Taka: il gesto di Costanza Caracciolo

Bobo Vieri a Tiki Taka: alla prima puntata c’è anche Costanza Caracciolo

Bobo Vieri è tornato a Tiki Taka: nella stagione 2019/2020 l’ex calciatore ricoprirà il ruolo di opinionista fisso dopo essere stato ospite più e più volte del salotto calcistico. Un impegno importante, che terrà lo sportivo in Italia, insieme alla moglie Costanza Caracciolo e alla figlia Stella, che a breve compirà un anno di vita. Nel corso della prima puntata il conduttore del programma, Pierluigi Pardo, non ha potuto fare a meno di fare un riferimento alla nuova vita di Christian, che ha decisamente messo da parte le serate da latin lover in favore di un’esistenza più tranquilla, dedita alla famiglia. Lo stesso Bobo ha ammesso che la sua vita è cambiata in seguito alla nascita della piccola Stella: sono aumentate le paure e le ansie ma allo stesso tempo le gioie e le emozioni.

Costanza Caracciolo accanto al marito Bobo dietro le quinte

Mentre Bobo Vieri parlava della sua primogenita, le telecamere di Tiki Taka hanno inquadrato Costanza Caracciolo, presente tra il pubblico della prima puntata di questa nuova stagione calcistica. L’ex Velina di Striscia la notizia conosce bene il format: per sei mesi, tra il 2014 e il 2015, ha sostituito Melissa Satta (tra l’altro ex storica di Vieri) nel ruolo di valletta. Da moglie innamorata e fedele, Costanza segue ovunque il marito e ha voluto dare il suo supporto pure in questo esordio televisivo importante. Negli occhi della Caracciolo è stato facile scorgere orgoglio ed emozione nei confronti dell’ex attaccante, sposato in gran segreto qualche mese fa.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: una famiglia unita e compatta

Tra la nascita di Stella – avvenuta a novembre 2018 – e il matrimonio Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono ora pronti ad allargare la famiglia. La coppia sogna un secondo figlio dopo la drammatica esperienza del 2017: prima dell’arrivo di Stella Costanza ha avuto un aborto spontaneo.