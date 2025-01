Ascolti tv 25/01: Ora o Mai Più vs C’è Posta per Te. Chi ha vinto

Ieri sera, sabato 25 gennaio, Maria De Filippi si è riconfermata ancora una volta la regina del sabato sera. La terza puntata di C’è Posta per Te (Canale 5) ha infatti radunato davanti al piccolo schermo ben 4.461.000 spettatori, con uno share del 29.7%. Niente da fare invece per Ora o Mai Più di Marco Liorni: il talent show dedicato alla riscoperta delle meteore della musica ha infatti convinto solamente 2.290.000 italiani (16.8%), scendendo ancora rispetto alla scorsa settimana.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 S.W.A.T. è stato scelto da 845.000 utenti (4.7%), mentre su Italia1 Kung Fu Panda 3 ha divertito e intrattenuto 742.000 telespettatori (4.2%). Poi, i film dedicati all’imminente giornata della memoria: su Rai3 Anna Frank e il diario segreto ha totalizzato 385.000 utenti (2.2%), mentre su Rete4 Schindler’s List ha raggiunto 839.000 persone (5.5%). Per finire, su La7 In Altre Parole di Massimo Gramellini ha registrato un ottimo dato, tornando a superare il milione di spettatori (1.048.000, 5.9%).

Ascolti sabato 25 gennaio: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Affari Tuoi (Rai Uno) non si smentisce nemmeno questa volta: Stefano De Martino e i pacchisti provenienti da tutta Italia hanno intrattenuto 5.717.000 spettatori (30.6%). Su Canale 5 invece, la nuova puntata di Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è stata vista da 2.774.000 italiani (14.8%).

Infine, parlando del pre-serale, L’Eredità (Rai Uno) ha intrattenuto ben 4.018.000 utenti (25.2%), mentre Avanti un Altro! (Canale 5) continua a sostare sul secondo gradino del podio, arrivando a divertire 2.340.000 italiani (17.9%) nella prima parte e 2.931.000 (19.2%) nella seconda.

Ascolti sabato 25 gennaio: il pomeriggio

Ora, i dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Le Stagioni dell’Amore ha raggiunto 1.305.000 spettatori (9.8%), il nuovo appuntamento con Passaggio a Nord Ovest ha invece raccolto il consenso di 978.000 utenti (8.4%) nella prima parte e 865.000 (7.9%) nella seconda. A seguire, A Sua Immagine ha totalizzato 837.000 italiani (8%) nella prima parte e 888.000 (8.4%) nella seconda. Per finire, la nuova puntata di Sabato in Diretta ha intrattenuto 1.143.000 telespettatori (10.4%) nella prima parte e 1.514.000 (12.5%) nella seconda.

Parlando invece di Canale 5, la nuova puntata di Beautiful è stata seguita da 2.456.000 persone (18.4%), Tradimento ha invece debuttato molto bene registrando una media di 2.182.000 spettatori (19.6%). Per finire, il nuovo appuntamento con Silvia Toffanin a Verissimo è stato seguito da 2.100.000 utenti (20%) nella prima parte e 2.091.000 (18%) in quella conclusiva.

Ascolti sabato 25 gennaio: il mattino

Infine, i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda la programmazione di Rai Uno, Unomattina in Famiglia è stato scelto da 1.276.000 italiani (23.6%) nella prima parte 1.135.000 (20.9%) nella seconda. In seguito, Buongiorno Benessere ha registrato il consenso di 1.043.000 italiani (18.3%). Infine, Linea Verde Tipico è stato seguito da 1.669.000 telespettatori (15.3%), mentre Linea Bianca è stato la preferenza di 2.273.000 utenti (17.5%).

Infine, su Canale 5, Il Cuore Selvaggio della Spagna ha totalizzato 580.000 spettatori (10.7%), mentre, Forum è stato visto da 1.126.000 utenti (13.9%).