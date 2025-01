Verissimo, psicodramma di Jenny: Toffanin si scaglia contro Tony

Fiume di lacrime e psicodramma a Verissimo: Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island assieme all’ex fidanzato Tony Renda, conversando con Silvia Toffanin, a un certo punto dell’intervista, è scoppiata a piangere. Momento di silenzio doloroso, con la conduttrice veneta che ha recuperato un fazzoletto e lo ha offerto all’ospite, totalmente in crisi. Lungo la chiacchierata ha parlato di Tony e della morte di suo padre. Ha sostenuto che l’ex gli ha preparato gli scatoloni per mandarla fuori di casa proprio nei giorni del funerale di suo papà. La Toffanin, dopo avere udito la storia, si è scagliata contro il deejay, non presente in studio.

Jenny e Tony sono stati assieme circa cinque anni. Qualche mese fa hanno partecipato a Temptation Island. Alla fine del percorso nel reality hanno deciso di continuare la relazione che, però, è giunta su un binario morto a dicembre 2024. Guardiano, a Verissimo, ha narrato la sua versione dei fatti: “Purtroppo è cambiato tutto. Siamo usciti da Temptation con delle promesse, cioè di potermi fidare di lui. Le cose non sono andate in questo modo. C’era tanta tensione. Quando la storia è finita ho avuto segnalazioni che mi dicevano che lui invitava ragazze dopo le serate e che mandava messaggi in cui cercava il numero di altre donne”. “Mi sono sentita uno zimbello, si è innescato un meccanismo tossico”, ha chiosato la giovane. Poi è stata mandata in onda una clip del suo percorso con Renda.

Concluso il filmato Jenny è scoppiata in lacrime. Gelo in studio. Toffanin le ha lasciato qualche secondo per riprendersi poi ha detto: “Hai visto le immagini di papà Angelo…”. Guardiano a questo punto, con la voce sempre spezzata dal pianto, ha spiegato: “Abbiamo scoperto questa malattia lo scorso anno. Aveva il cancro. Lui mi chiamava la “sua fidanzata”. Non sarà stato un padre perfetto e super presente, ma ci amavamo reciprocamente moltissimo”.

“Un mese fa – ha aggiunto Jenny – mi hanno chiamato, e mi hanno detto che era peggiorato. Mentalmente era diverso, l’ansia lo aveva pervaso. Sentiva che stava arrivando quel momento. Dormiva tantissimo e quando si svegliava un po’ delirava. Ho un senso di colpa perché non c’ero quando se ne è andato. Tony non accettava tanto che io stessi così vicina a mio padre, mi diceva che lui per tanto tempo non c’era stato”.

Poi il racconto da pugno nello stomaco: “Tony non è venuto al funerale, perché in quei giorni abbiamo avuto dei litigi. Sarebbe stato più sano lasciarci prima, mi do anche io le colpe perché ho insistito tanto, volevo risanare, ma ormai tutto era sgretolato. Proprio in quei giorni abbiamo avuto un litigio e lui è esploso. Mi ha fatto gli scatoloni e mi ha detto di passare a prendere la mia roba”.

Toffanin si è scagliata contro l’uomo nell’ascoltare come si è comportato: “Fortuna che ti amava, nel momento più brutto della tua vita ha fatto così… Non voglio giudicare ma…”. “Ti auguro di trovare un amore vero con la A maiuscola”, ha concluso la conduttrice, lanciando una seconda bordata a Renda.