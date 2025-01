Temptation Island, Tony smentisce i tradimenti e Jenny sbotta

La fine della relazione tra Tony Renda e Jenny Guardiano continua a far parlare. I due ex volti di Temptation Island, diventati famosi al pubblico del piccolo schermo proprio per la loro partecipazione al reality dei sentimenti, si sono lasciati da parecchie settimane. Il motivo? Stando a quanto affermato anche dalla stessa Jenny, tutto sarebbe da ricondurre ad alcuni tradimenti di Tony nei suoi confronti.

Il DJ fino a ora non si era mai espresso direttamente sulla faccenda, ma qualche ora fa, rispondendo ad alcune domande poste da alcuni dei suoi followers, ha voluto finalmente rompere il silenzio sulla spinosa faccenda e far sapere a tutti la sua verità. Una scelta che non è stata apprezzata particolarmente dall’ex compagna che, a sua volta e tramite i suoi profili social, ha voluto mettere in guardia i followers dalle parole dell’uomo.

Le parole di Tony Renda

Come anticipato, fino a oggi Tony Renda si era trincerato dietro al più totale silenzio, preferendo non esporsi sulla questione dei tradimenti ai danni della sua ex compagna. Poche ore fa però, l’ex volto di Temptation Island, probabilmente stanco di ricevere un certo tipo di commenti e domande da parte dei suoi followers, e non solo, rispondendo ad alcune curiosità avanzate dai suoi fans, ha voluto esprimere la sua opinione sulle dichiarazioni fatte dall’ex compagna, negando categoricamente di averla tradita.

“Non ho mai tradito nessuno, sono sempre stato una persona leale. […] Non ci sono prove, se non quelle riportate dall’intelligenza artificiale”, ha affermato il DJ, che ha poi aggiunto: “Se io invito una ragazza a ballare in una Chat e il mio lavoro è considerato un tradimento allora si, sono un traditore seriale”.

Infine, qualche parola anche su Jenny, verso la quale Renda ha mostrato di provare ancora sentimenti profondi. Il DJ infatti è tornato a ribadire il suo amore per lei, aggiungendo anche di non avere alcuna intenzione di provare a riconquistarla, essendo certo che lei meriti di avere una persona migliore al suo fianco: “Jenny la amo così tanto che preferisco lasciarla andare a fare e trovare il meglio per lei, forse non sono io la persona giusta per lei, amare una persona significa anche amare la sua libertà, lei oggi ha le idee più chiare ed è giusto che abbandoni la sua zona di comfort“.

Jenny Guardiano mette in guardia i followers

Poco dopo la pubblicazione delle stories sopracitate da parte del DJ, Jenny Guardiano ha voluto intervenire sui suoi profili social, mettendo in guardia i suoi followers dalle dichiarazioni dell’ex compagno e chiedendo loro di non associarla più a lui:

“Buon pomeriggio ragazzi, mi state mandando tantissimi screen che Tony parla di me, mi tagga eccetera… non esiste Jenny e Tony, non associatemi più a questa persona”, ha dichiarato l’ex volto di Temptation Island, visibilmente irritata per le dichiarazioni fatte dall’ex compagno.

“Esiste solo Jenny e Tony per i ca**i suoi, quindi qualsiasi cosa dice sono tutte st****zate per ripulirsi da come sono andate le cose. […] Adesso gli vado a dire che la smettesse di parlare di me, però è giusto che anche voi sappiate che queste cose non sono vere, che questa persona mi sta mettendo in discussioni che non esistono neanche. […] Si faccia la sua vita e la sua strada, ma lontano da me. Io non lo nomino più, vediamo se lui mi nomina ancora”, ha poi concluso la Guardiano.