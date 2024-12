Temptation, fine tra Jenny e Tony: il lupo perde il pelo ma non il vizio

Ve lo avevamo annunciato, ora è arrivata la conferma ufficiale: Jenny Guardiano e Tony Renda di Temptation Island si sono lasciati. A comunicarlo è stato lei sul suo profilo Instagram, spiegando anche le (immaginabili) ragioni dietro la fine della sua storia con il deejay.

Gli indizi c’erano tutti, giusto qualche giorno fa vi avevamo messo la pulce nell’orecchio che le cose tra i due protagonisti indiscussi dell’edizione estiva di Temptation non andassero a gonfie vele. Jenny e Tony erano andati nel programma perché lei, 26 anni, non si fidava di lui, 42 perché troppo farfallone con le ragazze. E ne aveva ben donde, visto che lui durante il programma ammise di avere una doppia personalità, una sorta di Mr Hyde. Tradimenti su tradimenti, anche nel programma lui non si era di certo trattenuto con la sua personalità irriverente e il suo motto ”Alziamo i Tony”, ma lei alla fine lo aveva ripreso. Tony aveva promesso di essere cambiato, di voler dimostrare a Jenny che poteva fidarsi di lui e che avrebbe smesso di fare il farfallone. Il cambiamento di Tony tuttavia è durato, visto che siamo in tema, da Natale a Santo Stefano! Jenny ha infatti scoperto chat con altre ragazze.

Temptation Island, Jenny e Tony: è tornato Mr Hyde!

Per Jenny Guardiano è un momento molto complesso, pochi giorni fa ha annunciato la dolorosa perdita del papà a causa di un cancro e oltre a quel dolore ha dovuto scoprire che Tony in realtà non era cambiato affatto. Sono emerse infatti delle chat, riportate anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, di alcune ragazze a cui Tony chiedeva il numero. Evidentemente queste stesse ragazze hanno messo in guardia Jenny dai comportamenti del fidanzato, visto che nel video lei ringrazia per averle aperto gli occhi.

Una volta venuta a conoscenza di questi comportamenti, l’influencer ha subito troncato i rapporti con Tony. Menomale che era cambiato e avrebbe spesso di fare il Don Giovanni! Jenny si era fidata e gli aveva creduto ma messa davanti all’evidenza non ha potuto fare altrimenti. Mr Hyde è tornato e ha ricominciato a fare il piacione sui social! Nel suo profilo Jenny fa sapere che non ha intenzione di perdere tempo con questa situazione, visto che ha ben altre priorità al momento, stare con la sua famiglia ed elaborare la grave perdita. Tuttavia ci teneva a ringraziare tutte le ragazze che l’hanno aiutata ad aprire gli occhi sui comportamenti del fidanzato, dimostrandole che in realtà non era mai cambiato. E lui come ha replicato? Per ora tutto tace, come è giusto che sia in queste situazioni!