Temptation Island, è finita tra Jenny e Tony? Tutti gli indizi emersi

Nelle ultime ore, sul web hanno iniziato a circolare alcune segnalazioni, condivise e divulgate da Lorenzo Pugnaloni, circa la possibile rottura tra due dei personaggi chiave dell’ultima edizione di Temptation Island: Jenny Guardiano e Tony Renda. I due, sono diventati famosi al pubblico del piccolo schermo proprio per la loro partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Un’esperienza molto intensa, alla fine della quale Jenny aveva deciso di rimanere insieme al fidanzato, nonostante l’atteggiamento discutibile tenuto da quest’ultimo nel corso della sua permanenza in Sardegna.

Una scelta che aveva letteralmente lasciato senza parole il pubblico, che invece aveva sperato fino alla fine che la ragazza decidesse di uscire da single dal programma e iniziare così una nuova vita lontano da Tony.

Ora, come anticipato e a circa quattro mesi dalla fine del reality, a quanto pare, la storia d’amore tra Jenny e Tony potrebbe essere giunta definitivamente al capolinea. Per il momento i diretti interessati non si sono ancora espressi sulla faccenda, pertanto si tratta solamente di indiscrezioni ma, gli indizi raccolti dai fans della coppia negli ultimi giorni sembrano portare in una sola direzione, quella che vede i due ex volti del reality dei sentimenti condurre ormai vite separate.

Jenny e Tony: amore al capolinea?

Tutto ha avuto inizio quanto uno dei followers di Lorenzo Pugnaloni, ha comunicato all’esperto di gossip di aver notato qualcosa di strano nei profili social dei due ex volti di Temptation Island: Jenny e Tony non si seguono più su Instagram.

Ma non è finita qui dal momento che, all’interno della segnalazione, vi erano altri importanti dettagli sul rapporto tra Jenny e Tony: in particolare, stando a quanto rivelato dal follower di Pugnaloni, Tony aveva già da tempo l’intenzione di lasciare Jenny ma potrebbe aver trovato il coraggio di farlo solamente ora. Non quello che si direbbe essere un tempismo perfetto, dal momento che Jenny ha appena dovuto affrontare uno dei periodi più brutti della sua vita: la perdita del padre, scomparso dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia.

Jenny in lacrime

Alla segnalazione appena riportata però ne è seguita un’altra, che ha rivelato nuovi retroscena su questa possibile rottura.

“Una nostra fonte, solita a leggerci e seguirci, ci ha scritto rivelandoci delle indiscrezioni che riguardano Jenny Guardiano e Tony Renda di Temptation Island. La fonte, che abita vicino alla casa della mamma di Jenny, ha visto passare la ragazza ieri mattina. Era insieme al fratello e teneva in mano un sacco di buste piene di vestiti. Piangeva molto, era visibilmente disperata. La fonte ci ha anche raccontato che nel paese di Jenny tutti sanno quanto lui l’abbia trattata male e manipolata dal giorno zero”.

Queste le parole pubblicate poco fa dall’esperto di gossip sul profilo Instagram di Lollo Magazine. Queste sono, al momento, tutte le informazioni che abbiamo sulla spinosa vicenda. Come anticipato si tratta solamente di voci, non ancora confermate o smentite dai diretti interessati.

A questo punto, i fans del reality dei sentimenti, che hanno seguito la storia dei due ragazzi e vissuto le loro emozioni durante il loro viaggio in Sardegna, non vedono l’ora di saperne di più e, soprattutto, se le voci si rivelassero vere, capire che cosa abbia portato Tony a lasciare proprio ora la sua compagna, in un momento di difficoltà nel quale avrebbe avuto bisogno di una spalla sulla quale piangere.