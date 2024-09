Jenny e Tony: vita dopo Temptation, nozze e bebè? Pareri discordi

Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, domenica 22 settembre, tra gli ospiti di Verissimo c’è stata anche una delle coppie più discusse di Temptation Island, quella composta da Jenny Guardiano e Tony Renda. Nel corso della loro intervista con Silvia Toffanin i due hanno raccontato come sta andando la loro relazione dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. I due avevano deciso di abbandonare il programma insieme con la promessa di entrambi che avrebbero messo da parte la loro eccessiva gelosia. Tuttavia i due hanno davvero mantenuto quanto detto? Scopriamolo insieme.

C’era grande attesa per l’ospitata di oggi pomeriggio, domenica 22 settembre, di Jenny Guardiano e Tony Renda a Verissimo. I fan della coppia protagonista di Temptation Island erano difatti impazienti di sapere come stesse andando la loro relazione una volta usciti dal programma. E’ proprio su questo che si è focalizzata l’intervista dei due con Silvia Toffanin. In particolare gli ospiti hanno rivelato di essersi ritrovati dopo aver intrapreso il loro viaggio nei sentimenti partecipando al reality di Canale 5. Da lì la coppia ha deciso di uscire insieme, promettendosi di abbandonare le gelosie reciproche.

Stando a quanto raccontato a Verissimo, entrambi sembrerebbero essere riusciti a contenere la loro gelosia. In particolare Jenny ha rivelato di sentirsi più libera nel vestire e nell’uscire con le amiche. Anche Tony ha spiegato di sentirsi meno vincolato e di aver abbandonato il suo alter ego “Mr Hyde” che tanto faceva arrabbiare la fidanzata. Ha poi spiegato che la sua gelosia nei confronti di Jenny era dovuta anche al fatto che volesse proteggerla dal mondo.

La conduttrice ha poi domandato alla coppia se ci fosse in programma un figlio. A quel punto i due hanno mostrato di avere idee differenti. Tony, difatti, ha risposto che desidererebbe un bambino anche adesso mentre Jenny si è mostrata molto più restia a riguardo. La ragazza preferirebbe difatti aspettare un altro po’ per essere sicura. Stessa cosa vale anche per un ipotetico matrimonio. Possibile che i pareri discordi siano dovuti anche alla differenza di età tra i due, in quanto lei ha ancora 26 anni mentre lui 42.