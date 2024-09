Garrison, lacrime per gli ex colleghi di Amici: poi appello da Toffanin

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio, domenica 22 settembre, su Canale 5 tra gli ospiti invitati in studio da Silvia Toffanin c’è stato anche il coreografo ed ex insegnante di Amici di Maria De Filippi Garrison Rochelle. Proprio legato al suo lavoro, la conduttrice ha voluto fare una sorpresa al suo ospite. Toffanin ha difatti voluto far ascoltare a Garrison alcuni messaggi da parte di alcuni suoi ex colleghi. Rochelle si è visibilmente commosso per le loro parole e ha abbandonato lo studio facendo un appello alla padrona di casa. Scopriamo meglio che cosa è accaduto durante la sua intervista.

Tra gli ospiti di Verissimo di questo pomeriggio, domenica 22 settembre, c’è stato anche l’ex maestro di Amici di Maria De Filippi Garrison Rochelle. La sua intervista ha ripercorso un po’ tutta la sua vita e carriera, dall’infanzia trascorsa in una fattoria del Texas al successo ottenuto grazie al suo talento nella danza. Chiaramente non si poteva non parlare anche della sua esperienza come insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi. Proprio a riguardo Silvia Toffanin ha voluto fare una sorpresa al suo ospite. Ha difatti mostrato dei videomessaggi da parte di alcuni suoi ex colleghi di Amici, in particolare Francesca Tocca, Kledi Kadiu e Maura Paparo.

Tutti e tre i ballerini hanno ricordato la loro esperienza con Garrison con grande affetto, nostalgia e stima. A quel punto, nel sentire le parole che gli sono state rivolte, Garrison si è commosso fino alle lacrime. Tuttavia non sembra che sia intenzionato a tornare nel talent, almeno per il momento.

Nel corso della sua intervista con Toffanin, Rochelle ha parlato anche del suo rapporto con i genitori. In particolare ha rivelato di aver sentito la mancanza di una figura paterna, mentre ha ribadito il forte legame con sua madre Molly. Proprio parlando della mamma si è nuovamente commosso affermando anche di sentirsi un po’ in colpa nei suoi confronti a causa della sua lontananza.

Infine Garrison ha abbandonato lo studio facendo un appello alla conduttrice. Nello specifico ha chiesto di aiutarlo a trovare un nuovo compagno con il quale poter costruire una famiglia e magari anche coronare il sogno di sposarsi! Chissà se Silvia riuscirà a trovargli l’anima gemella, noi facciamo il tifo per lui!