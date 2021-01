Ascolti tv 24 gennaio 2021: tripudio Mina Settembre, d’Urso discesa libera

La sfida auditel della prima serata di domenica 24 gennaio 2021 ha visto nuovamente il trionfo della fortunata fiction Rai, Mina Settembre. Serena Rossi ha avuto la meglio sulla grande concorrenza del prime time domenicale e ha anche allungato il suo distacco dalle altre reti arrivando a uno share del 24,9%. Nel dettaglio, Rai Uno con Mina Settembre ha raggiunto un pubblico medio pari a 6 milioni e 254 mila telespettatori.

Un trionfo in termini di valori assoluti e che porta la fiction Rai a scavallare i punteggi, già particolarmente positivi, delle prime due puntate andate in onda la scorsa settimana. Entrambi i due episodi andati in onda ieri sera, infatti, hanno superato di gran lunga i 6 milioni di telespettatori. La serie Rai si conferma il programma più scelto e dato il grande successo possiamo sperare in una seconda stagione di Mina Settembre.

Nel corso della serata, il talk show più visto, anche questa domenica, è stato quello di Fabio Fazio su Rai Tre, Che tempo che fa. Il programma ha raggiunto una media di ascolto pari a 2.587.438 telespettatori e con il 9,55% di share (presentazione 2.025.503 e 7,56%; Che tempo che fa – Il Tavolo 1.493.683, 8,23%). CTCF amplia la sua curva in positivo, anche rispetto alla scorsa settimana, e aumenta il vantaggio dagli altri competitor.

Rimane pressoché stabile rispetto al trend delle settimane precedenti il programma di Barbara d’Urso, Live – Non è la d’Urso. Il talk di Canale 5 raggiunge una media di 2.054.660 di pubblico con uno share pari all’11,90% (presentazione 2.412.241, 8,76%). Infine, la carrellata di talk domenicali termina con Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7 che ha interessato 1.181.427 di telespettatori con uno share del 5,83% (presentazione 1.291.393, 4,62%).

Il resto delle reti generaliste si sono sfidate a colpi di film e serie televisive. Su questo fronte, a trionfare è stata Italia1 con il film Doctor Strange ha raggiunto una media di 1.597.668 di utenti (6,29%). Segue Rai Due con il doppio episodio di F.B.I. che appassiona 1.148.000 di telespettatori (4,2%). Infine troviamo Rete4 con il film drammatico Schindler’s list: 1.029.735 e il 5,04%.

Il daytime della domenica pomeriggio

Pomeriggio in leggero calo per Rai Uno rispetto alla settimana precedente. Il pomeriggio si è aperto come di consueto con Domenica In di Mara Venier. La prima parte della trasmissione, in cui si è parlato dell’emergenza Coronavirus, ha raggiunto 3.476.000 di telespettatori con uno share del 17,5%. La seconda fase del programma, con ospiti Teo Mammuccari, Franco Nero, ha conquistato un pubblico pari a 3.159.000 (17,6%).

Continuando, la sfida domenica tra Da noi… A ruota libera e Domenica Live è stata vinta nuovamente dal talk di Rai Uno. Francesca Fialdini con ospiti le protagoniste della fiction Mina Settembre e Serena Dandini, ha conquistato un pubblico di 2.579.000 con il 13,4% di share.

Domenica Live di Barbara d’Urso, invece, si attesta a uno share del 12,1% con 2.324.000 di telespettatori. Un ennesima domenica con il segno meno per la conduttrice campana. Per quanto riguarda le soap di Canale 5, che hanno accompagnato il pubblico durante il primo pomeriggio, troviamo Beautiful che ha raccolto 2.647.000 (12,8%), Il Segreto con 1.954.000 di utenti (10,3%) e, infine, Una Vita ha raggiunto una media di pubblico pari a 1.856.000 (10,4%).