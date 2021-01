Mina Settembre fiction Rai: numero puntate, cast, location, repliche, libri

Parte domenica 17 gennaio 2021 su Rai Uno la nuova fiction Mina Settembre. La serie è composta in tutto da sei puntate. Per il debutto è previsto un doppio appuntamento: domenica 17 gennaio e lunedì 18 gennaio 2021. Dal 24 gennaio 2021 andrà in onda solo la domenica sera per lasciare spazio il lunedì sera a Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Escluso qualche repentino cambio di programmazione, la fiction con Serena Rossi dovrebbe finire il prossimo 14 febbraio 2021.

Chi sono gli attori

La protagonista Mina Settembre è interpretata da Serena Rossi. L’ex marito Claudio ha invece il volto di Giorgio Pasotti. L’affascinante ginecologo è Giuseppe Zeno, volto di tante serie italiane quali L’onore e il rispetto, Squadra Antimafia, Il Paradiso delle Signore, Mentre ero via. C’è poi Christiane Filangieri, altra attrice molto nota per le sue partecipazioni alle fiction italiane, nei panni di Irene. E nel cast di Mina Settembre non si può non notare Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi, che qui ricopre la parte del marito di una delle sue migliori amiche.

Dove è stata girata

Mina Settembre è stata girata prettamente a Napoli, città dove la storia è ambientata. Le riprese sono iniziate a gennaio 2020 ma sono state interrotte a marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. Il set è stato poi riaperto a luglio. Un viaggio emozionante tra i vicoli del Rione Sanità con lo storico Palazzo San Felice, il porticciolo di Mergellina, le passeggiate sul lungomare partenopeo con i suoi scorci unici, Castel dell’Ovo e le spiaggette dei pescatori, l’ottocentesca Galleria Borbonica, viadotto sotterraneo che congiunge Palazzo Reale con Piazza Vittoria.

E ancora: i grattacieli del Centro Direzionale, le Università Federico II, nella sua maestosa sede centrale di Corso Umberto, e il panorama di Villa Doria D’Angri dell’Università Parthenope sulla collina di Posillipo, il Circolo “Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.” immerso nell’antico Borgo Marinari, insieme con l’Ospedale Ascalesi e la Clinica Mediterranea, la Funicolare di Montesanto, e, per l’uso delle attrezzerie, i locali nell’ex base Nato di Bagnoli.

Le repliche

Tutte le puntate di Mina Settembre sono disponibili in streaming su Raiplay. Le prime due puntate vengono inoltre replicate su Rai Premium martedì 19 gennaio alle ore 21.20.

La trama

Gelsomina Settembre è un’assistente sociale, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al consultorio dove lavora, nel Rione Sanità di Napoli. Cuore pulsante della città, è anche una zona difficile e problematica, dove spesso si vive al limite della legalità. Per seguire la sua vocazione lavorativa, Mina ha lasciato lo studio da psicologa al Vomero, con un colpo di testa che le ha alleggerito il portafogli, ma che non smette di regalarle emozioni forti e soddisfazioni immense.

Mina sa essere pragmatica e piena di risorse: riesce a tirare fuori la gente dai guai e a risolvere con fantasia e testardaggine le vicende turbolente di chi le chiede aiuto. Capace di aggiustare ciò che sembra rotto per sempre, Mina non riesce, però, a fare lo stesso con il suo cuore: ha un marito magistrato, Claudio, dal quale si è separata da poco e che cerca disperatamente di riconquistarla, e nel frattempo si sente attratta da Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio.

In più ci si mette pure sua madre Olga, donna caustica e dalla battuta al vetriolo, a metterle pressione: per quanto ancora ha intenzione di vivere a casa sua? Per fortuna Mina ha un gruppo di amiche fidate, Irene e Titti, con cui passa momenti di svago alla fine delle sue lunghissime giornate. Le tre si sostengono nei momenti difficili, si raccontano e condividono segreti, anche se una di loro qualche segreto, in verità, lo nasconde bene.

I libri

La fiction Mina Settembre è tratta dai libri omonimi di Maurizio De Giovanni, già papà de I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi. Quattro i romanzi pubblicati dallo scrittore: Un giorno di Settembre a Natale, Un telegramma da Settembre, Dodici rose a Settembre e Troppo freddo per Settembre. La fiction con Serena Rossi è tratta dalle prime due opere di De Giovanni.