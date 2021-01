Doctor Strange 2: quando esce, trama, cast e l’arrivo di Wanda

La storia di Doctor Strange continua. La Marvel è al lavoro sul sequel del film uscito nel 2016, con protagonista l’affascinante Benedict Cumberbatch. Il sequel sarà intitolato Doctor Strange in the multiuniverse of madness, ovvero Doctor Strange nel multiuniverso della pazzia. Sarà uno dei film della Fase 4 Marvel e sarà collegato al terzo capitolo di Spiderman 3 con Tom Holland (la cui data d’uscita non è stata ancora resa nota).

Nel cast entra con un ruolo di spicco Elizabeth Olsen, l’interprete di Wanda/ Scarlet Witch. Il produttore e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato qualcosa sulla trama. Doctor Strange 2 sarà incentrato sul multiuniverso e sul tema della follia.

Al nuovo film di Doctor Strange è collegata la serie tv WandaVision, disponibile da gennaio sulla piattaforma streaming Disney+. La serie esplora il rapporto tra Wanda e l’amato Vision e porta a nuovi risvolti e colpi di scena nell’universo dei super eroi Marvel.

Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutta da confermare quella di Captain America. Secondo alcuni rumors trapelati in queste settimane, nel film Benedict Cumberbatch potrebbe vedersela con un Captain America cattivo, proveniente da un altro universo.

Un’indiscrezione trapelata dopo che si è parlato di un nuovo contratto di Chris Evans con la Marvel. L’attore aveva abbandonato maschera e scudo dopo Avengers:Endgame ma pare che sia pronto a tornare con uno spazio minore e ovviamente attinente a quanto accaduto al suo personaggio in quel film del 2018.

Non solo: pare che la Marvel voglia coinvolgere in Doctor Strange 2 anche Nicolas Cage e il suo Ghost Rider, personaggio portato sul grande schermo nel 2007, un anno prima dell’arrivo di Iron Man che ha dato ufficialmente il via al successo del MCU.

Gossip delle ultime settimane parlano pure dell’introduzione di un nuovo personaggio: Captain Britain. Nato negli anni Settanta come risposta inglese a Captain America è un essere umano a cui vengono donati poteri speciali. In lizza per interpretarlo ci sarebbero gli attori Henry Cavill (già noto nei panni di Superman) e Charlie Hunnam.

Doctor Strange 2 sarà diretto da Sam Raimi, famoso per aver diretto i film della serie Spiderman con Tobey Maguire. Le riprese sono iniziate qualche mese fa a Londra. A causa dell’emergenza Coronavirus e delle nuove disposizioni del governo inglese il set è stato però momentaneamente bloccato per ragioni di sicurezza. Salvo ulteriori complicazioni la pellicola dovrebbe uscire al cinema il prossimo 25 marzo 2022.