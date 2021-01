Chris Evans ci ripensa: Captain America tornerà in un nuovo film Marvel

Notizia bomba per tutti gli appassionati dei film Marvel: Captain America sta per tornare! A lanciare lo scoop il sito Deadline, tra i più informati in America. A quanto pare Chris Evans è in trattative per riprendere il suo ruolo più famoso in uno dei prossimi film dell’universo cinematografico.

Stando alle fonti consultate dal magazine, non è ancora chiaro se l’accordo fra le parti sia stato già chiuso e blindato, ma pare che le trattative siano a buon punto. Secondo le indiscrezioni Chris Evans tornerà ad indossare i panni di Steve Rogers/Captain America almeno in un’altra produzione della Marvel.

Si parla però anche di un probabile secondo film ma è tutto da decidere. Quel che è certo è che visto il finale di Avengers:Endgame non si tratterà di una pellicola dedicata esclusivamente al primo vendicatore bensì di una breve partecipazione. Insomma un ruolo secondario come già accaduto in passato con Robert Downey Jr, alias Iron Man.

Dunque Chris Evans ha cambiato idea. In passato aveva detto di volersi dedicare ad altri progetti cinematografici. Non aveva però escluso del tutto la possibilità di ritornare in nuovi film e pare che quella idea stia finalmente diventando realtà. Forse, complice la pandemia, molti dei nuovi lavori sono stati sospesi e cancellati. E così Chris ha scelto di andare sull'”usato sicuro”. Per la gioia dei fan, che continuano ad amare alla follia Captain America e la sua storia.

Ad oggi non è chiaro in che modo potrebbe ritornare Captain America. Ma tra nuovi film e serie tv su Disney+ le possibilità di “tornare in vita” sono infinite. Senza dimenticare che alcuni lungometraggi inediti si concentreranno sul passato, come nel caso di Black Widow (che dovrebbe uscire a maggio 2021 dopo gli innumerevoli rinvii causa Covid-19) e Captain Marvel 2 (previsto per novembre 2022).

Non è da escludere un coinvolgimento in The Falcon and The Winter Soldier, la serie tv incentrata su Falcon e Bucky, i migliori amici di Captain America. La serie uscirà su Disney+ a marzo e si parla già di una ipotetica seconda stagione.