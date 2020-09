Chris Evans, patatrac social: parti intime in vista, il video è subito virale

Chris Evans, star statunitense attivo come attore, regista e produttore cinematografico, conosciuto a livello globale grazie all’interpretazione di Capitan America nei film del Marvel Cinematic Universe, nella serata di sabato 12 settembre 2020 è balzato in testa ai trend di Twitter per un motivo alquanto curioso. L’interprete a stelle e strisce ha involontariamente pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che sta facendo il giro del web in tutto il mondo. Dalla serie: quando la notorietà si paga e mostra l’altro lato della medaglia. Ma cosa ha combinato di preciso Evans? Cosa ha mostrato di tanto chiassoso? Le sue parti intime…

Chris Evans, parti intime in vista sui social: il ‘disguido’

Evans, tra le sue Stories Instagram, ha pubblicato un filmato che, a una prima occhiata, è sembrato del tutto ‘innocuo’ e di non troppo interesse. Alla fine della registrazione, però, si notano altri contenuti multimediali salvati da Chris sul proprio cellulare. E i fan hanno subito scorto una foto assai piccante, in cui è ben visibile un membro in erezione. A nulla è valso il tentativo della star americana di mettere una pezza in extremis: appena accortosi del patatrac social l’attore ha provveduto a rimuovere la clip. Ormai in molti fan l’avevano però salvata riproponendola sulla medesima piattaforma, Instagram. Non solo: anche su Twitter sono stati diversi i cinguettii che hanno cominciato a far circolare il video incriminato.

Chris Evans, l’appello dei fan a non far circolare il video

In pochi minuti, come sopra detto, il nome di Evans ha scalato la classifica dei trend di Twitter, balzando al primo posto. Tantissimi i commenti relativi al ‘disguido’ digitale provenienti da ogni angolo del globo. Non sono stati pochi gli utenti che hanno cercato di far circolare la clip. Da sottolineare però che sono stati in molti anche coloro che hanno fatto appello alla piazza social, invitando a mettere un freno alla vicenda, vale a dire a non proseguire con la divulgazione del materiale estremamente privato e intimo. Insomma, Chris è infallibile sul grande schermo, un po’ meno su quello piccolo dei cellulari.