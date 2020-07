Chris Evans e Lily James: i due attori beccati di nuovo insieme

I paparazzi continuano a beccare Chris Evans e Lily James in atteggiamenti piuttosto complici. Non è ancora chiaro se si tratti di vero amore, ma i due sono apparsi molto affiatati durante una giornata al parco (foto in basso). Sguardi d’intesa, tante risate e molta affinità: così sono apparsi davanti all’obiettivo dei fotografi Captain America e l’ex star di Downton Abbey. Chris e Lily erano stati già avvistati sabato scorso presso l’hotel La Corinthia di Londra. Erano arrivati insieme a bordo dello stesso taxi poco prima dell’una di notte, dopo una festa presso il Mark’s Club a Mayfair. Erano però entrati separatamente in albergo, lui dall’entrata principale e lei (che vive a nord di Londra) da un ingresso sul retro. Poi rieccoli in un parco della capitale inglese negli scatti diffusi mercoledì 8 luglio 2020. Il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva alcune foto che li mostrano seduti sull’erba in abbigliamento casual, mentre mangiano un gelato e chiacchierano, in evidente sintonia.

Gli attori Chris Evans e Lily James stanno insieme?

La probabile storia d’amore tra Chris Evans e Lily James è subito diventata uno dei trend topic su Twitter. Del resto lui è molto amato in tutto il mondo per via del personaggio di Captain America nei film Marvel mentre lei è una delle giovani attrici più stimate dopo i successi di Cenerentola e Mamma Mia 2. Al momento i diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito: bocche cucite da parte di entrambi. Lily James ha da poco chiuso una relazione importante, quella con l’attore britannico Matth Smith (con il quale ha lavorato al film Pride+Prejudice+Zombie). I due si sono amati per un lungo periodo: dal 2014 al 2019. Per anni si è parlato di matrimonio ma poi Lily e Matt hanno preferito mollarsi per motivi che, ad oggi, restano ancora avvolti nel mistero.

La vita privata di Chris Evans prima di Lily James

Chris Evans è single dal 2018. L’ultima storia d’amore è stata quella con Jenny Slate, attrice, doppiatrice e comica americana. Chris e Jenny si sono conosciuti nel 2016, sul set del film Gifted-Il dono del talento. In passato Evans ha amato Jessica Biel, attuale moglie di Justin Timberlake.