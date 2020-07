Chris Evans e Lily James insieme: Captain America ha trovato l’amore?

Le fan di Captain America avranno il cuore infranto dopo questa notizia: Chris Evans e Lily James stanno insieme? I due attori sono stati beccati insieme dai paparazzi britannici e il gossip è partito. Chris Evans, 39 anni, è un famosissimo attore che verrà ricordato e sempre associato soprattutto al ruolo nei film Marvel Captain America. Anche Lily James è un’attrice, ha 31 anni ed è famosa principalmente per la serie tv Downtown Abbey. Cosa bolle in pentola fra i due? Sono loro i protagonisti del gossip estero del giorno, dopo che sono state pubblicate delle foto di un loro appuntamento da Daily Mail. Chris Evans e Lily James sono stati pizzicati insieme a Londra, precisamente all’uscita del Mark’s Club, sabato scorso. Pare che la coppia, o presunta tale, sia arrivata poi insieme all’hotel ma preferendo poi entrare separatamente, da ingressi diversi.

Chris Evans e Lily James fotografati insieme, è nata una nuova coppia?

Secondo la fonte, i due attori hanno viaggiato sullo stesso taxi in direzione dell’hotel dopo essere stati visti lasciare insieme il locale. Arrivati a destinazione, Chris Evans è sceso per primo dal taxi ed è entrato in hotel dall’ingresso principale. Lily James invece si è diretta verso una porta sul retro, ma prima è stata vista impegnata in una conversazione telefonica mentre Evans aspettava di entrare. Entrambi erano in abiti molto eleganti, ma non ci sono altre prove che portano a pensare a una nuova coppia o a una relazione che va avanti da qualche settimana. Non conosciamo quindi la natura del loro rapporto, ma MailOnline ha contattato i diretti interessanti per commentare il gossip. Racconteranno se e cosa è nato tra loro oppure preferiranno conoscersi nella riservatezza più totale?

Chris Evans beccato con Lily James: è sbocciato l’amore oppure è solo un’amicizia?

Al momento nessuno dei due ha commentato la notizia, pure se è rimbalzata da un tabloid all’altro in queste ore. Lily James è reduce da una relazione con Matt Smith, che si è interrotta dopo sei anni circa. Sono stati visti insieme per l’ultima volta a marzo scorso, e che dire di Evans? L’attore Marvel è stato legato nel 2018 all’attrice Jenny Slate, ma tra loro è finita. Arriverà la risposta anche al gossip del giorno? Chris Evans e Lily James sono fidanzati oppure è stato preso un abbaglio?