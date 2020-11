Ascolti tv 23 novembre 2020: Vite in fuga e GF Vip, ecco chi ha vinto

Buon risultato per la fiction di Rai 1, Vite in fuga che riesce a battere incontrastata la puntata del reality di Canale 5, Grande Fratello Vip.

Qual è stato il programma più visto durante la prima serata di lunedì 23 novembre 2020? I dati auditel di giornata vedono stabile, per il secondo giorno di fila, la fiction Rai Vite in fuga con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Le due puntate del film di Rai 1 hanno superato di gran lunga, in termini di valori assoluti, la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, sono stati 4.758.454 (17,64%) milioni i telespettatori incollati allo schermo di Rai 1 nella prima parte e 4.341.446 (19,25) per il secondo episodio di Vite in fuga. Il reality di Canale 5, invece, ha intrattenuto 3.496.814 milioni di affezionati con il 20,22% di share.

23 novembre 2020, gli ascolti tv del prime time e dell’access prime time

Oltre alla buona andatura della curva per la fiction di Rai 1, Vite in fuga, e per la nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, al terzo posto troviamo il programma d’inchiesta giornalistica di Rai 3, Report. La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha totalizzato 2.866.136 (11,24%) telespettatori. La squadra di Report continua a interessare una folta fetta della popolazione, riuscendo a chiudere il programma sempre alle 23:15. Su Italia 1, il film Logan the Wolverine ha tenuto incollati allo schermo 1.528.281 telespettatori con 6,46%. Rete 4 e il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica ha interessato 1.168.365 individui con il 5,51%. Su Rai 2, il film d’azione Assassin’s Creed ha registrato 829.397 spettatori (3,24%).

Gli ascolti dell’Access prime time vedono in vetta l’inarrestabile Amadeus e i suoi Soliti Ignoti con 5.219.000 spettatori e il 18,40% di share. Subito dopo troviamo la corazzata di Striscia la Notizia che con i suoi servizi ha appassionato 4.763.000 utenti (16,80%). Grande risultato per Otto e mezzo di Lilly Gruber che, con ospite il Premier Conte, raggiunge i 2.844.000 telespettatori e il 10% di share. Su Rai 3 il talk di Geppi Cucciari, Che Succ3de? intrattiene 1.237.000 con il 4,60%. A seguire, la soap ventennale Un Posto al Sole tiene compagnia a 1.749.000 e raggiunge il 6,20%. Barbara Palombelli e la sua Stasera Italia su Rete 4 informano 1.456.000 (5,20%) telespettatori nella prima parte e 1.231.000 (4,30%) durante la seconda parte di trasmissione. Infine, su Rai 2 il TG2 Post informa 1.027.000 spettatori con il 3,60% di share.