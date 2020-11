Vite in fuga è la nuova fiction Rai. Un ibrido tra thriller e family, in onda per sei prime serate. Tra gli ingredienti della nuova serie: il crollo di una banca, un dirigente al centro dei sospetti per la morte di un collega, le minacce alla famiglia, la necessità di nascondersi dietro una nuova identità e la scoperta di non conoscere fino in fondo chi ci è vicino.

Vite in fuga è composta in tutto da sei puntate e, salvo cambiamenti di programmazione, andrà in onda ogni domenica e lunedì su Rai Uno. Gli appuntamenti da segnare sul calendario sono dunque: domenica 22 novembre, lunedì 23 novembre, domenica 29 novembre, lunedì 30 novembre, domenica 6 dicembre, lunedì 7 dicembre.

Vite in fuga è stato girato tra Roma e Ortisei, in provincia di Bolzano. In diverse scene si possono ammirare anche: Val D’Anna, Selva di Val Gardena e Passo Gardena. Una parte del set è stato allestito pure a Castelrotto, centro dell’Alpe di Siusi, e in Val d’Ultimo, la valle dalla natura incontaminata nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Gli attori protagonisti di Vite in fuga sono Anna Valle e Claudio Gioè. Ma nel cast ci sono altri volti noti agli appassionati della fiction italiana. Ad esempio Pierpaolo Spollon, che qui indossa i panni dell’agente Polito, è stato visto di recente ne L’Allieva 3 e in Doc-Nelle tue mani (era Riccardo, lo specializzando senza gambe).

C’è poi Francesco Arca, il celebre ex tronista di Uomini e Donne oggi attore affermato in Italia e Spagna. In Vite in fuga Arca interpreta il ruolo di Elio Ferrari, vicino di casa di Claudio Gioè. Di recente Arca ha lavorato molto a Madrid mentre in Italia è stato protagonista de L’isola di Pietro 3 e La vita promessa.

Debutto assoluto come attrice in Vite in fuga, invece, per la sedicenne Tecla Insolia che ricopre il ruolo di Ilaria, la figlia adolescente di Anna Valle e Claudio Gioè. La ragazzina è diventata popolare per aver vinto Sanremo Young mentre nel 2020 si è classificata al secondo posto a Sanremo Giovani.

Barbora Bobulova, stimata interprete slovacca, ricopre in Vite in fuga il ruolo della poliziotta Agnese Serravalle. Tra gli ultimi lavori dell’attrice: Baciato dal sole e Il commissario Montalbano.

La trama di Vite in fuga

Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro di Roma, sposato da vent’anni con Silvia e padre di due figli

adolescenti, Alessio e Ilaria. Da qualche tempo Claudio è sotto indagine per uno scandalo finanziario legato alla

sua banca, che ha provocato il suicidio di alcuni clienti. Un collega, Riccardo, viene trovato ucciso e molti indizi gravano su Claudio, che riceve ripetute minacce assieme alla famiglia.

Per sottrarsi alle intimidazioni, scoprire la verità sull’omicidio di Riccardo e riabilitare il proprio nome, Claudio accetta l’aiuto di Cosimo Casiraghi. Ex-responsabile della sicurezza di grandi aziende che offre ai Caruana identità fittizie e un futuro nuovo di zecca da iniziare lontano. Per la prima volta la famiglia Caruana è costretta a vivere davvero insieme, lontana dagli agi e dalle distrazioni di Roma, e a ripartire da zero.

Vengono a galla sentimenti inespressi, incomprensioni, conflitti, incompatibilità. Ma anche gioie, occasioni nuove per volersi bene e ricominciare a conoscersi. A Roma, intanto, una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa è sulle loro tracce. Agnese Serravalle è l’unica convinta che Claudio abbia inscenato la morte per sfuggire alle sue colpe.

Un family-thriller che per la prima volta ibrida due generi apparentemente distanti, dove le tenerezze della vita quotidiana e domestica si fondono con un alto grado di suspense e dove il vero pericolo si nasconde nei rapporti familiari.