Vite in fuga, nuova fiction Rai: trama e quando va in onda

Per la felicità degli appassionati di serie tv, la Rai preannuncia una stagione autunno-inverno fatta di sorprese e novità, oltre che di prosecuzione delle stagioni successive già amate e seguite dal grande pubblico. Tra le nuove proposte del palinsesto della tv di Stato, è previsto il nuovo esperimento di ibridazione thriller-family Vite in fuga.

La serie, diretta da Luca Ribuoli, si dirama in sei puntate i cui attori protagonisti sono Claudio Gioè, che veste il ruolo Claudio Caruana, marito di Silvia, interpretata da Anna Valle. La fiction è stata girata tra il Lazio, l’Emilia Romagna e il Trentino Alto Adige.

Il promo andato in onda in questi giorni recita “prossimamente”. In realtà, secondo alcune indiscrezioni, la fiction potrebbe essere trasmessa già a fine novembre 2020. La serie è prodotta da Rai Fiction e da Paypermoon Italia.

Vite in fuga PROSSIMAMENTE su Rai1 "Qualcuno sta cercando di uccidere lei e la sua famiglia."#ViteInFuga PROSSIMAMENTE in prima visione su #Rai1 Posted by Rai1 on Sunday, November 8, 2020

Vite in fuga: trama

Claudio Caruana (Claudio Gioè) è un dirigente di banca presso il Banco San Mauro di Roma. Sembra avere tutto ciò di cui ha bisogno. È sposato con la moglie Silvia (Anna Valle) e ha due figli adolescenti, Alessio (Tobia De Angelis) e Ilaria (Tecla Insolia).

A un certo punto della sua vita si ritrova dentro uno scandalo finanziario che coinvolge la sua banca. La gravità del fatto porta al suicidio alcuni suoi clienti e la situazione diventa ingestibile nel momento in cui il collega Riccardo viene ucciso. Le cose si complicano per il dirigente quando inizia ad essere sospettato di omicidio dalla polizia.

Claudio si ritrova a doversi difendere da accuse ingiuste e non gli resta che fuggire da Roma per poter indagare sulla verità e trovare chi sta cercando di incastralo. Si rifugia in Trentino Alto Adige aiutato da Cosimo Casiraghi, suo amico ed ex responsabile della sicurezza di grandi aziende. Caruana e i suoi cari agiranno da questo momento sotto falsa identità.

Il cambiamento repentino non sarà indolore per i figli Alessio e Ilaria, che si vedono costretti ad abbandonare completamente le vita costruita fino a quel momento a Roma; oltretutto rinunciando anche alla loro vera identità. Questo porterà Claudio a doversi interfacciare anche con i propri problemi personali, che provocano non pochi attriti con la moglie Silvia.

Tuttavia, la nuova sistemazione non sarà del tutto negativa per la famiglia. Troveranno, infatti, il tempo per stare insieme e conoscersi più profondamente, portando a galla incomprensioni e segreti fino ad allora celati.

A Roma, intanto, la polizia continua a indagare sul caso che viene assegnato ad una poliziotta piuttosto scomoda (Barbora Bobulova). Questa è convinta che la fuga di Claudio Caruana sia la dimostrazione schiacciante della sua colpevolezza.

Vite in fuga, il cast

Grandi attori presenti nel cast di Vite in fuga. La protagonista, Silvia, è interpretata dalla ex Miss Italia e ormai attrice affermata, Anna Valle. Prima di Vite in Fuga per la Rai ha fatto Commesse nel 1999, Questo nostro amore (2012) , Sorelle (2017) e La Compagnia del Cigno (2019).

Claudio Caruana è interpretato da Claudio Gioè, che ha alle spalle film e fiction importanti come La mafia uccide solo d’estate, Il tredicesimo apostolo e Rosy Abate 2.

Francesco Arca veste i panni dell’amico di Claudio, Cosimo Casiraghi. L’attore ha partecipato alla trasmissione Uomini e Donne su Canale 5, esordendo sul set in Incantesimo 10. Ha poi lavorato per Rex e Le Tre Rose di Eva, sempre su Canale 5.

Alessio Caruana è interpretato da Tobia De Angelis, che è stato nel cast di tutte e tre le stagioni di Tutto può succedere; Tecla Insolia, che si cala nel personaggio di Ilaria Caruana, è stata cantante in Sanremo Young, trionfando poi tra le nuove proposte a Sanremo 2020.

L’ispettrice che tenterà di mettere i bastoni fra le ruote a Caruana è Barbora Bobulova. Ha lavorato con Muccino e Ozpetek. Pierpaolo Spollon, che ha recitato sia ne L’allieva che in Doc-Nelle tue mani, impersonerà il vice ispettore Ippolito.

Tra gli altri nomi del cast, di cui però non sono noti i personaggi interpretati, ci sono Ugo Pagliai, Romano Reggiani, Flavio Furno, Ivan Casalgrandi, Francesco Colella.

La sceneggiatura, invece, è di Filippo Gravino, Guido Iuculano, Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Davide Serino.