Anna Valle e il marito Ulisse Lendaro: la vita coniugale ‘segreta’

Anna Valle e Ulisse Lendaro, galeotto fu il set di Miss Take, film realizzato nel 2006 e distribuito nel 2007. Fu lì che l’ex Miss Italia 1995 e l’avvocato originario di Vicenza (oltre a essere un regista Lendaro è appunto anche un legale) si incontrarono per la prima volta. E fu sempre lì che scoccò la scintilla che divenne presto fuoco ardente. Le nozze arrivarono in fretta, nel 2008, anno in cui nacque anche il primo frutto d’amore della coppia, Ginevra (20 aprile 2008). Nel 2013, cinque anni più tardi, il matrimonio ha poi festeggiato l’arrivo del secondo figlio, Leonardo (30 aprile). Oltre ad aver parecchia sintonia e affinità coniugale, Anna e Ulisse hanno anche lavorato assieme a diversi progetti professionali, segno che il loro legame, come rimarcato dalla Valle in una intervista recente, si “estende” oltre la vita privata.

Ulisse Lendaro e Anna Valle, il rapporto coniugale

“Quando abbiamo deciso di metterci insieme, è stata una corsa verso la felicità”, ha narrato Anna Valle in una intervista del passato, ricordando che con Ulisse ha prodotto il film L’età imperfetta. Film in cui l’attrice ha anche avuto un ruolo. Cinema per l’ex Miss Italia ma soprattutto tanta tv, a cui deve la notorietà al grande pubblico. Negli anni la Valle ha recitato da protagonista in diversi prodotti seriali o in film dedicati al piccolo schermo, riscuotendo ampio successo. Ad esempio in Commesse, Sorelle e La Compagnia del Cigno. Inoltre, da quando è diventata popolare, l’attrice romana 45enne si è sempre impegnata nel sociale, divenendo testimonial di diverse associazioni tra cui Mission Bambini e Change Onlus.

Anna e Ulisse, una coppia riservata

Lendaro e la Valle hanno sempre fatto della ‘segretezza’, come dire privacy, un baluardo della loro relazione, essendo estremamente attenti a preservare la propria sfera privata dal gossip e dalle voci mondane. Basti pensare che l’attrice non ha nemmeno un account social, piattaforme da cui si tiene a debita distanza. Insomma, meglio mantenere il lavoro da un lato e la propria storia coniugale e personale dall’altro. Una scelta in controtendenza per i tempi che corrono dove pare che tutti facciano a gara a chi si mostra di più. Anna no, ha deciso per il ‘vecchio stile’.