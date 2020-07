Ascolti Tv 23 luglio 2020: l’uragano Temptation Island non si ferma

Gli ascolti Tv del 23 luglio 2o20 non sorprendono. Ancora una volta Temptation Island è riuscito a sbaragliare facilmente la concorrenza, segnando un successo dopo l’altro. Merito dei personaggi, ma prima ancora del format, dove si creano sempre giuste dinamiche in maniera naturale. Coppie scoppiano, altre vengono travolte dai dubbi, altre ancora escono fuori dal docu-reality più forti di prima. Se c’è l’amore – quello vero – nessun fidanzato è destinato a concludere l’esperienza da single. E i telespettatori vogliono sapere chi riuscirà a sopravvivere e chi invece dovrà mettere definitivamente la parola fine alla propria relazione. Anche se altre dinamiche si creano una volta che la trasmissione giunge alla sua ultima puntata. Il successo di Temptation Island è sempre annunciato. E, quest’anno, non ha nemmeno contro chissà quale concorrenza: la quarta puntata è riuscita a raggiungere facilmente il 23.7% di share, venendo seguita dalla bellezza di 3.727.000 teleutenti.

Ascolti di giovedì 24 luglio 2020: l’uragano Temptation Island non si ferma

Non c’è partita. Anche se il film Nessuno mi può giudicare non si deve assolutamente definire un flop, considerato che ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.582.000 telespettatori, registrando uno share del 13.5%. Ma niente ha potuto contro le reazioni di Antonella Elia, incredula dopo aver visto delle scene col suo fidanzato protagonista… è stato persino interrotto il falò! E questo non fa altro che far macinare ascolti a Temptation Island 2020, che ormai monopolizza la prima serata da ben quattro settimana. Oggi Mediaset ha potuto esultare anche per un altro successo: questa volta riguarda le trasmissioni del pomeriggio.

Una vita da record: vicina al 20% di share, Il Segreto arranca

A sorpresa, ieri Una vita ha sfiorato il 20% di share, incuriosendo 2.505.000 telespettatori; quasi lo stesso numero di quelli di Beautiful (2.615.000 teleutenti e 18.3% di share). Sempre ottimi ascolti per Daydreamer – Le ali del sogno, che ha portato a casa il 21.4% di share, appassionando 2.407.000 spettatori. Un successo che darà dei problemi a Uomini e Donne? Male – molto male – Il Segreto, che fa quasi la metà degli ascolti delle altre soap: 16.3% di share e 1.506.000 spettatori. Un duro colpo per quella che, un tempo, era una punta di diamante di Mediaset: è stata usurata venendo mandata in onda in ogni momento? Molti telespettatori si sono lamentati del fatto che non riuscivano più a seguirla per via dei numerosi cambi di palinsesto, altri invece non riescono a entrare in empatia con personaggi sempre nuovi. Ricordano ancora con affetto Pepa e Tristan…