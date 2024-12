Ascolti tv 23/12: Cena di Natale e Grande Fratello. Chi ha vinto, dati

La prima serata di lunedì 23 dicembre è stata vinta nettamente dallo show dedicato alla cucina italiana e condotto da Antonella Clerici su Rai Uno: Cena di Natale. La trasmissione ha infatti raggiunto le case di ben 3.273.000 spettatori (20.5% di share). Risultato nettamente inferiore invece per il Grande Fratello (Canale 5): il reality show di Alfonso Signorini non è riuscito a battere l’ammiraglia della Televisione di Stato e si è fermato a 2.055.000 utenti (16.3%). Un dato che fa riflettere dal momento che, ai tempi d’oro, la supremazia del Grande Fratello non veniva mai messa in discussione.

Proseguendo, per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti: su Rai2 Mulan ha intrattenuto 1.702.000 telespettatori (9.6%), su Italia1 Attacco al Potere – Paris Has Fallen ha invece raccolto il consenso di 993.000 utenti (5.4%), infine su Rai3 Il nome della rosa ne ha totalizzati 910.000 (5.2%). Dando un rapido sguardo ai programmi di informazione invece, su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato una media di 720.000 italiani (5%), mentre La Torre di Babele (La7) ne ha raggiunti 840.000 (4.4%). Insomma, nessun dato che possa essere definito realmente eclatante.

Ascolti lunedì 23 dicembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Stefano De Martino non si smentisce e con Affari Tuoi (Rai Uno) continua a registrare numeri da capogiro: 5.611.000 telespettatori e il 28% di share. Un risultato imbattibile da parte di Striscia la Notizia (Canale 5), che si è fermata a 2.904.000 utenti (14.4%).

Dando un rapido sguardo alle altre reti, su Rai2 Canto di Natale di Topolino ha intrattenuto 1.129.000 spettatori (5.6%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine (Italia1) ne ha raccolti 1.232.000 (6.2%) e, per finire, su La7 In Onda ha conquistato l’attenzione di 1.466.000 utenti (7.3%).

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, la medaglia d’oro va assegnata ancora una volta a L’Eredità – La Sfida dei 7 (Rai Uno) che ha registrato ben 2.958.000 spettatori (21.5%) nella prima parte e 4.153.000 (25.4%) nella seconda. Per quanto riguarda il diretto competitor, ovvero Canale 5, la replica di Gira La Ruota della Fortuna si è fermata decisamente prima e ha incollato allo schermo 2.201.000 utenti (17.1%) nella prima parte e 3.345.000 (21.6%) in quella conclusiva.

Ascolti lunedì 23 dicembre: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, La Volta Buona di Caterina Balivo ha intrattenuto e interessato 1.876.000 spettatori (16.1%) mentre, a seguire, il Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2024 ne ha totalizzati 934.000 (10.2%). Per finire, La Vita in Diretta ha collezionato 1.580.000 utenti (16.7%) nella prima parte e 2.068.000 (18.9%) nella seconda.

Parlando invece di Canale, Beautiful ha totalizzato 2.294.000 utenti (17.4%) e, a seguire, La magia del Natale ne ha radunati ben 1.685.000 (15.7%). Proseguendo, dopo la nuova puntata di My Home My Destiny, che ha registrato 1.258.000 utenti (14.2%), Pomeriggio Cinque ha intrattenuto e informato 1.255.000 telespettatori (13.2%) nella prima parte e 1.477.000 (13.8%) nella seconda.

È chiaro che, anche cambiando conduzione, dal momento che attualmente Myrta Merlino si trova in vacanza e al timone del talk show vi è Dario Maltese, il programma non riesce proprio a decollare e viene schiacciato ancora una volta dal suo diretto competitor, La Vita in Diretta.

Ascolti lunedì 23 dicembre: il mattino

Concludiamo con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda Rai Uno, Unomattina ha intrattenuto 1.010.000 utenti (18.5%) e, a seguire, Storie Italiane è stato seguito 984.000 telespettatori (19.2%) nella prima parte e 1.020.000 (17.3%) nella seconda. Per finire, E’ Sempre Mezzogiorno ha insegnato nuove ricette di cucina, nonché curiosità sul mondo culinario, a 1.857.000 italiani (18.3%).

Su Canale 5 invece, Mattino Cinque News ha informato 972.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 728.000 (14.2%) in quella conclusiva, mentre, a seguire, Forum ha totalizzato una media di 1.170.000 utenti (15.7%).