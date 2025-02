Ascolti tv 23/02: Imma Tataranni vs Tradimento. Ecco chi ha vinto

Domenica 23 febbraio 2025, in prima serata, è andato in onda il consueto duello tra Mediaset e Rai: uno scontro tra titani, con nessun dubbio sul vincitore. A trionfare negli ascolti e conquistare i telespettatori è stata la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 su Rai1. Il ritorno della serie diretta da Francesco Amato, giunta alla sua quarta stagione, ha sbaragliato la concorrenza raggiungendo 4.186.000 spettatori, realizzando dunque il 24% di share.

La nuova stagione del “sostituto procuratore di Matera” interpretata da Vanessa Scalera, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ha vinto la battaglia con Mediaset. Su Canale5 in contemporanea è andato in onda Tradimento: la serie turca ha conquistato 2.083.000 spettatori con uno share del 13.2%, nettamente inferiore ai numeri registrati su Rai1. Ma non finisce qui, la situazione si ribalta se messi a confronto i risultati ottenuti da Rai2 e Italia1 in prima serata. Sul canale Rai è andato in onda N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha realizzato il 3.4% di share con oltre 697.000 spettatori e N.C.I.S. Origins con i suoi 611.000 spettatori e il 3.2%. Su Italia1 è stato trasmesso il programma Le Iene, con Veronica Gentili e Max Angioni, che con le sue avvincenti storie ha incollato davanti alla televisione 1.294.000 spettatori con il 9.3% di share.

Parlando invece delle altre reti, ecco quali sono stati i numeri raccolti dai principali film e programmi tv mandati in onda sempre durante la serata di ieri, domenica 23 febbraio 2025. Su Rai3 una nuova puntata di Report ha segnato 1.541.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato u nascolto di 649.000 spettatori, con il 4.6%. Analizzando invece i risultati su reti differenti troviamo La7 con La7 Doc – Nazification, il documentario di Massimo Brega che indaga con l’aiuto di storici e ricercatori cosa ne è stato del “patrimon io” nazista e della conoscenza accumulata da scienziati, politici e servizi segreti. Il prodotto ha raggiunto 218.000 spettatori realizzando l’1.5%. Passiamo poi a Tv8 che con Innocenti bugie ha ottenuto l’1.7% di share. Numeri buoni anche per Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa sul Nove. La presentazione del programma ha raggiuto 1.442.000 spettatori, diventati poi 1.773.000 nella prima parte con il 9% di share e 876.000 spettatori nella seconda parte con il 7.5%.

Ascolti domenica 23 febbraio: preserale e prime time

Analizzando i dati ottenuti dai programmi in onda nella fascia dell’access prime time, la sfida tra i classici game show in onda all’orario di cena la vince L’Eredità, che ha conquistato il 25.4% di share, più di Canale5. Dando uno sguardo veloce al diretto competitor, infatti, Avanti il Primo! Story arriva a contare 2.398.000 spettatori con il 16.4%, mentre Avanti un Altro! Story ha raggiunto 3.080.000 spettatori, 17.8%. Subito dopo i telegiornali su Rai2 F.B.I. ha totalizzato 451.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e il 2.9% nel secondo. Non fa meglio Italia1, che con C.S.I. – Scena del Crimine 461.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 355.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti domenica 23 febbraio: il pomeriggio

Per quanto riguarda i dati dei programmi andati in onda nella fascia pomeridiana degni di nota lo scontro tra le due regine della domenica: Mara Venier e Maria De Filippi. A conquistare il cuore degli spettatori è stata la presentatrice di Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raggiunto 3.102.000 spettatori pari al 24.3%, Domenica In invece ha conquistato 2.456.000 spettatori con il 19.2% nella prima parte, 2.227.000 spettatori con il 19.1% nella seconda parte e 1.936.000 spettatori con il 16.9% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. Bene anche il programma della Toffanin, Verissimo ha intrattenuto 2.450.000 spettatori pari al 21.6% nella prima parte, 2.618.000 spettatori pari al 21.1% nella seconda parte. Su Rai2 Paesi che Vai ha totalizzato il 2.9%, meno di Italia1 che con La tempesta perfetta ha raggiunto il 3.9% di share.

Ascolti domenica 23 febbraio: il mattino

Si conclude ora con una rapida panoramica sui programmi televisivi mattutini. Uno mattina in Famiglia, classico format della domenica, ha incollato al piccolo schermo 684.000 spettatori con il 20.9% nella prima parte e 1.519.000 spettatori con il 25.8% nella seconda parte. Canale5 con Prima Pagina TG5 ha informato 402.000 spettatori con il 18% e TG5 Mattina con il 20.9%, mentre Speciale TG5 ha interessato 732.000 spettatori con l’11.5%. A seguire la Santa Messa che ha raccolto 902.000 spettatori con il 13.2%. Su Rai2 lo Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile è stato visto da 672.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 Terra Amara ha totalizzato 310.000 spettatori, 4.7%, mentre Dalla Parte degli Animali è stato seguito da 317.000 spettatori 4.6% nella prima parte.