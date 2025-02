Amici, caos totale tra Cuccarini e Pettinelli su Luk3: chi ha ragione

Scontro ruvido tra professori di canto ad Amici di Maria De Filippi. Da una parte Anna Pettinelli, dall’altra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini coalizzati nel valutare le esibizioni di Luk3. Secondo il discografico e la cantante il giovane avrebbe dovuto avere accesso al Serale, per la speaker assolutamente no. E infatti ha sbarrato la strada all’allievo che non ha ottenuto l’agognata maglia oro. A un certo punto, tra gli insegnanti è volata anche qualche parolina di troppo, con la ‘Petti’ che ha mandato letteralmente a “cag*re” Zerbi.

“Quella alla mia sinistra…”, ha esordito Lorella nel presentare Luk3, scatenando una reazione piccata della collega: “‘Quella’ a tua sorella, di almeno colei che siede alla mia sinistra. Non ‘quella’, è bruttino”. “Colei che è alla mia sinistra…”, ha proseguito la Cuccarini che, prima ancora che lo studente si esibisse intonando il brano ‘L’appuntamento’, ha sostenuto che merita il Serale.

Dopo la performance è scoppiato il caos. “Per me merita il Serale questa esibizione, bravo, hai un tuo mondo”, il parere di Rudy. Pettinelli non si è trovata per nulla d’accordo: “Quando si parla di Luca sento solo la parola freschezza, per forza ha 17 anni. Ma come canto è inesistente, lo sento solo sussurrare. Per me non vale il Serale”. Zerbi è tornato all’attacco: “Fortuna lui sussurra, tu col tuo tono ci spacchi i timpani da anni”. Nella bagarre si è inserita la Cuccarini: “Dovresti fare autocritica ogni tanto”. “Ma falla tu!”, la controreplica della speaker. Lorella: “Andiamo avanti”. “Viva Dio!”, la chiosa di ‘Petti’. Luk3 si è poi esibito sulle note di ‘Filo rosso’.

Nuovo scontro tra prof. “Oggettivamente questa esibizione vale il Serale. Ora a cosa ti attacchi?”, la provocazione del discografico verso Anna che ha ribadito quanto detto poco prima: “Fresco, giovane, carino, ma questa esibizione non merita il Serale”. “Occupi questo posto abusivamente”, un’altra provocazione di Zerbi. Pettinelli è sbottata: “Ma vai a cag*re, ho 50 anni di carriera“. Cuccarini: “Dimmi per favore cosa non va in lui”. “I limiti di Luca sono evidenti, manca di personalità, di controllo vocale, scrive in modo scolastico. Non impressiona mai”, la replica della speaker.

Tantissimi telespettatori si sono riversati su X, dando ragione ad Anna Pettinelli. In effetti Luk3 pare spesso manchevole di alcune qualità canore non indifferenti.