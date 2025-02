Amici 24, Maria inedita: s’inginocchia con l’ospite, la reazione ‘folle’

Maria De Filippi accoglie “sua maestà“, mettendosi in ginocchio. Il gesto, alquanto inconsueto, è stato riservato da ‘Queen Mary’ ad Elisa che è stata ospite nella registrazione della puntata di Amici che sarà trasmessa domenica 23 febbraio 2025. A colpire anche la reazione ‘folle’ avuta dalla cantante innanzi all’atteggiamento della conduttrice pavese. L’artista, vedendo quest’ultima inginocchiarsi e apostrofarla come “sua maestà”, si è stesa a terra e ha cominciato a mimare una sorta di nuotata sul pavimento. Tutto molto surreale. A riferire le anticipazioni di quel che è accaduto in studio è il portale SuperGuidatv.

Elisa è sbarcata ad Amici in qualità di giudice della gara over. Molti altri artisti sono stati ospitati nel talent: Gaia, Sarah Toscano, Elodie (ha cantato la canzone di Sanremo e ha presentato il film thriller dal titolo Gioco pericoloso), The Kolors e Irama. Spazio anche agli attori Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli che hanno sponsorizzato il film Follement

Amici, chi ha avuto la maglia oro accedendo al Serale

Durante la registrazione avvenuta nelle scorse ore, non c’è stata alcuna eliminazione e cinque allievi hanno sostenuto l’esame di sbarramento. Tre gli alunni che sono riusciti a guadagnare l’accesso al Serale: Asia De Figlio, Jacopo Sol e Francesca Bosco. Niente da fare invece per TrigNo e Luk3.

Il primo ha incassato i no di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi dopo aver cantato Stavo pensando a te di fabri Fibra e In un tempo piccolo di Califano. Anche Luk3 ha intonato due brani (L’appuntamento e Filo Rosso); ha avuto l’ok di Lorella e Rudy, ma non quello di Anna Pettinelli. C’è stata una discussione piuttosto accesa tra i prof.

Amici anticipazioni, classifica della gara di canto

Jacopo Sol TrigNO Vybes Deddè Chiamamifaro Luk3

Da segnalare l’assenza di Senza Cri a causa dell’influenza. Nicolò e Antonia non si sono esibiti.

Nessuna gara di ballo

Assenti Dandy, Daniele, Raffaella e nessuna gara di ballo. Gli allievi presenti si sono limitati ad esibirsi. Hanno danzato i già ‘magliati’. Alessia ha ballato con Mattia, Francesco con Elena D’Amario, Chiara ha danzato da sola una coreografia di neoclassico, Asia si è esibita da sola sui tacchi.

News, gossip e liti