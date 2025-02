Amici, Luk3 ci prova con Raffaella: sbugiardato, Alessia struggente

Tra Alessia e Luk3 ad Amici 24 è nato un rapporto speciale nelle scorse settimane. Come mostra il Daytime in onda il 20 febbraio 2025, in questi giorni, il cantante si è subito avvicinato a Raffaella, la nuova ballerina di latino americano. Nel vederli parlare in camera, Alessia reagisce male e chiede a Nicolò di seguirla fuori in cortile. Qui la ballerina di Alessandra Celentano piange, mentre il cantante già al Serale cerca di rassicurarla e le fa sapere che i due stanno solo parlando e nulla di più. Alessia si sfoga con il suo amico e si dice convinta che Luk3 sia cattivo e che parli appositamente con Raffaella per innervosirla.

Avviene così un confronto tra i tre. Raffaella dice di comprendere la crisi di Alessia e crede che sia il caso che mantenga le distanze da Luk3. Arriva Alessia, la quale ci tiene a fare delle precisazioni alla sua collega: “Non è assolutamente per te, ma è più un disco con lui. Magari per una questione di rispetto, fossi stato in lui, avrei evitato”. Luk3 assicura alla ballerina, con cui ormai il breve flirt è finito da settimane, dicendole che sta vedendo una cosa che non esiste. Ma in realtà sembra che non sia proprio così. Parlando con Jacopo Sol, Luk3 chiede consigli su cosa fare con Raffaella.

L’amico gli consiglia di andare con calma e di non farsi notare quando si avvicina alla nuova allieva. Luk3, intanto, cerca la mossa giusta per dimostrare il suo interesse a Raffaella. Dunque, Alessia ha visto giusto e non un qualcosa che non esiste come aveva detto lui. Ed ecco che Luk3 si reca da Raffaella sul divano e inizia ad accarezzarla. Alessia nota tutto e non trattiene le lacrime. “Con Alessia tutto troppo semplice all’inizio. Pure io sono fatto così, a me piace rompere”, afferma Luk3 parlando con Raffaella. Il pubblico è fortemente deluso dal cantante, il quale avrebbe potuto rispettare il fatto che Alessia sta soffrendo e non mentirle apertamente.

Inizialmente, infatti, sembra che il comportamento di Luk3 e Raffaella abbia causato una reazione esagerata da parte di Alessia. Invece, la ballerina della Celentano aveva ragione. “Io ho dato importanza a una cosa, dall’altra parte no”, afferma in lacrime l’allieva, che ha da poco vinto il Campionato Mondiale di latino americano. Alessia accusa Raffaella di essersi nascosta dietro un dito dicendo di non essere interessata a Luca, per poi farsi corteggiare da lui. “Ma voi vi lasciate e dopo una settimana fate così? Io ho riposto aspettative grandi per una persona piccola. Pensavo che un minimo di bene me ne volevi”, afferma piangendo Alessia.

“Oggi è successo a me. Domani esce di qui e vede un’altra, succederà anche a te”, continua la ballerina. “Quello che mi fa male è la presa in giro”, dichiara ancora.